Как принять отказ родных от эвакуации – советы психолога

Как принять позицию родных не уезжать из родного дома? Психолог поделилась мнением / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали, как убедить людей старшего возраста оставить свой дом, чтобы переехать в безопасное место. Но, что делать, если родители наотрез отказываются уезжать? Психолог Светлана Арефния в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" объяснила, как на это реагировать.

"Пусть под пулями, но в своей кровати", – такую фразу чаще всего мы слышим от родственников, родителей и близких. Люди не готовы бросить свой дом и уехать. Особенно это касается пожилых людей.

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Как принять их решение

1 шаг. Спокойно попросите человека объяснить свой выбор. Психолог рассказала, что проговаривая вслух, человек слышит себя со стороны, подбирая определенные слова, которые снижают уровень эмоций уезжающих.

2 шаг. Дайте понять человеку, что он полностью ответственный за свое решение.

Мы стараемся все контролировать и забираем ответственность на себя, хотя родной человек – уже не ребенок. Но верный путь к взаимопониманию – это принятие чужого выбора, – прокомментировала Светлана Арефния.

3 шаг. Расскажите о своих чувствах, что вам больно оставлять человека, что вы будете страдать, что вам очень трудно понять, почему он не хочет уехать, но вы принимаете его выбор и будете сильно переживать.

Ваше сопереживание очень помогает человеку, который остается, – сказала психолог, – и в то же время успокаивает вас, потому что вы не копите в себе эмоции.

4 шаг. Услышав отказ от эвакуации, вы можете злиться, обижаться, быть в растерянности. Но, всегда оставайтесь на связи, звоните и пишите ему.

Сейчас очень важно говорить много про любовь, потому что это поддерживает человека. И если вдруг что-то произойдет, вы не будете жалеть, что не успели сказать самые важные слова. Поэтому как можно чаще говорите о своих чувствах, – посоветовала Светлана Арефния.

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