Как убедить людей старшего возраста оставить свой дом, чтобы переехать в безопасное место

Многим украинцам приходится принимать страшные и тяжелые решения – оставить людей в возрасте дома, чтобы спасти своих детей от бомбежек. Как переубедить их поехать вместе с вами – в материале

Как убедить бабушек и дедушек эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали, как адаптироваться на новом месте после эвакуации. Но что делать, если ваши родители, бабушки и дедушки отказываются переезжать в безопасное место.

Почему люди старшего возраста не хотят покидать свой дом

Родной дом, воспоминания, привязанность к былой жизни и условиям, страх перед новым, тяжесть в адаптации, тревожность стать "обузой" для близких, непонимание перспектив, отсутствие визуализации будущего – все это может стать причиной, по которым ваши близкие отказываются эвакуироваться.

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Что делать

Как убедить переехать? Ответы на эти вопросы можно найти в электронном "Справочнике безбарьерности", открыв раздел "В военное время". Эти рекомендации разработаны психологом, тренером, трансформационным коучем, экспертом по теме эмоционального интеллекта и коммуникации Юлией Павловой. Она определила семь важных этапов, которые помогут убедить родственников к переезду.

1. Найдите "стоп" и рационально объясните о решении

Объясните близкому, что за домом или квартирой смогут присматривать соседи, которые не выезжают. Расскажите и покажите место, куда собираетесь переехать. Обязательно укажите, что вы вернетесь домой и, если что-то будет разрушено, вы будете рядом и все отстроите.

Чтобы человек не чувствовал себя обузой, найдите подходящие варианты для них на новом месте – группы поддержек, кружки по интересам, садоводство и прочие.

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2. Обратите внимание близких на самое ценное

Очень мягко подчеркните, что они не останутся одиноки, а смогут быть вместе с семьей – детьми, внуками. Покажите фото счастливых моментов, попросите не избавлять детей от этого. Не давите, дайте время подумать и позже вернитесь с вопросом.

3. Составьте план

Четкий план, а еще лучше запасной план "Б", о котором вы расскажете близкому, – лучшее средство. Худшее, что может быть, – это неизвестность. Человек должен понимать, куда он едет и что там будет делать.

4. Попросите помощи

Люди с возрастом мучаются и боятся стать обузой. Не говорите, что они будут няньками детям. Вместо этого, попросите помощи – присматривать за детьми, помогать готовить кушать, убирать, вязать или шить вещи, даже беречь традиции.

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Когда человек осознает, что в нем нуждаются и без него никак не справятся – это может поменять категоричную позицию.

5. Не угрожайте и не ставьте ультиматум

Помните, каждый имеет право выбора. Не обвиняйте близких, а тщательно спланируйте диалог. Не давите, а объясните.

6. Помогите собрать вещи

Люди могут быть растерянны. Предложите свою помощь, расскажите, какую одежду стоит взять с собой, проверьте наличие лекарств и документов, позвольте взять важную вещь – несколько фото, дорогую сердцу статуэтку, книгу…

7. Поддерживайте беседу в дороге

Часто люди в возрасте стесняются и молчат, чтобы лишний раз не тревожить вас. Переспросите, может человек хочет покушать или в туалет. Делайте частые остановки, каждые 3-4 часа, чтобы размяться. Кровообращение с возрастом замедляется, из-за этого может чувствоваться дискомфорт, отек или холод в конечностях. При этом старайтесь вести беседу. Не о войне, а о дороге, о счастливых моментах. Пусть ваши близкие вспомнят хорошие моменты из жизни, спойте вместе.

Подробнее о том, как убедить родственников и близких оставить свой дом и эвакуироваться, читайте на сайте Vogue.ua.

Ранее мы рассказывали, чего не стоит говорить людям, пострадавшим от войны.