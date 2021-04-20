Как приготовить узбекский плов: это несложно, но нужно знать важные детали

В составе должна быть желтая морковь, а готовить его надо на хлопковом масле

Начнем с того, что узбекский плов находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО, а на его родине каждый год устраивают соревнования среди мастеров-кулинаров. Узбекский плов отличается от своих собратьев некоторыми особенностями. Например, для него используется желтая морковь, а готовят его на курдючном жире и хлопковом масле. Хотите попробовать настоящий узбекский плов? Тогда не поленитесь, воспользуйтесь рецептом и рекомендациями, если планируете пикник и у вас есть казанок.

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Узбекский плов: рецепт

/ Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Рис "девзира" – 1 кг

Баранина (нога или лопатка) – 1,1 кг

Растительное масло (хлопковое или подсолнечное) – 300 г

Морковь (любой сочный сорт) – 1,1 кг

Репчатый лук – 3-4 головки

Соль – 5 ч. л.

Зира (кумин) – 8 ч. л.

Барбарис – 1 ч. л.

Шафран – 0,5 ч. л.

Нут – 200 г

Изюм – 150 г

Чеснок – 1 головка

Конская колбаса – 200 г

Способ приготовления

Нут замочить на сутки, рис – на два часа. Мясо и лук нарезать крупными кусками. Морковь – соломкой. Разогреть в казане масло в течение 10 минут. Обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки. Выложить морковь сверху, готовить 15 минут. Положить лук. Готовить еще 15 минут. Перемешать. Добавить неочищенную головку чеснока и специи. Не размешивать. Через 15-20 минут вытащить чеснок. Добавить нут и изюм, готовить 15 минут. Сверху положить рис и аккуратно долить воды, чтобы покрывала рис на 2 см. На сильном огне готовить под крышкой 30 минут. Перемешать, оставить еще около 30 минут. Снять с огня. Перемешать, собрать плов к середине котла горкой и сделать углубление. Накрыть керамической тарелкой диаметром чуть меньше, чем верхняя часть котла. Дать настояться еще 10-15 минут. Выложить плов горкой на тарелку и украсить сверху колечками конской колбасы.

Особенности и правила приготовления узбекского плова:

Морковь нужно нарезать соломкой

Рис промыть сначала в холодной воде, потом – в горячей и ненадолго замочить

Мясо должно быть не слишком жирным, иначе не будет нужного аромата специй

Хлопковое масло нужно хорошо прокалить в казане, чтобы ушла горечь

Готовность проверять, ударяя выпуклой стороной шумовки по поверхности плова. Если звук глухой – блюдо можно снимать с огня и дать настояться некоторое время. Это придаст плову рассыпчатость

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