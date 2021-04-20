Как приготовить узбекский плов: это несложно, но нужно знать важные детали

Начнем с того, что узбекский плов находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО, а на его родине каждый год устраивают соревнования среди мастеров-кулинаров. Узбекский плов отличается от своих собратьев некоторыми особенностями. Например, для него используется желтая морковь, а готовят его на курдючном жире и хлопковом масле. Хотите попробовать настоящий узбекский плов? Тогда не поленитесь, воспользуйтесь рецептом и рекомендациями, если планируете пикник и у вас есть казанок.
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Узбекский плов: рецепт
/ Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Рис "девзира" – 1 кг
- Баранина (нога или лопатка) – 1,1 кг
- Растительное масло (хлопковое или подсолнечное) – 300 г
- Морковь (любой сочный сорт) – 1,1 кг
- Репчатый лук – 3-4 головки
- Соль – 5 ч. л.
- Зира (кумин) – 8 ч. л.
- Барбарис – 1 ч. л.
- Шафран – 0,5 ч. л.
- Нут – 200 г
- Изюм – 150 г
- Чеснок – 1 головка
- Конская колбаса – 200 г
Способ приготовления
- Нут замочить на сутки, рис – на два часа. Мясо и лук нарезать крупными кусками. Морковь – соломкой. Разогреть в казане масло в течение 10 минут. Обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки.
- Выложить морковь сверху, готовить 15 минут. Положить лук. Готовить еще 15 минут. Перемешать. Добавить неочищенную головку чеснока и специи. Не размешивать.
- Через 15-20 минут вытащить чеснок. Добавить нут и изюм, готовить 15 минут.
- Сверху положить рис и аккуратно долить воды, чтобы покрывала рис на 2 см. На сильном огне готовить под крышкой 30 минут. Перемешать, оставить еще около 30 минут. Снять с огня.
- Перемешать, собрать плов к середине котла горкой и сделать углубление. Накрыть керамической тарелкой диаметром чуть меньше, чем верхняя часть котла.
- Дать настояться еще 10-15 минут. Выложить плов горкой на тарелку и украсить сверху колечками конской колбасы.
Особенности и правила приготовления узбекского плова:
- Морковь нужно нарезать соломкой
- Рис промыть сначала в холодной воде, потом – в горячей и ненадолго замочить
- Мясо должно быть не слишком жирным, иначе не будет нужного аромата специй
- Хлопковое масло нужно хорошо прокалить в казане, чтобы ушла горечь
- Готовность проверять, ударяя выпуклой стороной шумовки по поверхности плова. Если звук глухой – блюдо можно снимать с огня и дать настояться некоторое время. Это придаст плову рассыпчатость
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