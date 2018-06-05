Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Самое ароматное клубничное варенье – 5 лучших рецептов

29 июня, 14:43

Ирина Маслова

Цены на клубнику немного пошли на спад, поэтому время задуматься, как ее закатать в банки. В этой подборке найдете рецепты варенья-пятиминутки, клубничного варенья с розмарином и лимоном и другие

Клубничное варенье "Пятиминутка" / Фото: freepik.com

Безусловно, клубника хороша в свежем виде и в любых блюдах, которые из нее или с ней готовятся. Но вот зимой не менее вкусно открыть банку с клубничным вареньем, самым ароматным. Ниже собраны лучшие рецепты, которые обязательны к применению. Это и классический вариант с целыми ягодами, густые джемы, прозрачные конфитюры с добавлением желатина и всем известное варенье-пятиминутка. А чтобы это лето не прошло даром и осталось в памяти, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Варенье из клубники на зиму

Самое вкусное варенье из клубники / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки и перебрать, оставив только целые некрупные ягоды. Затем поместить их в кастрюлю, пересыпав сахаром, накрыть крышкой и оставить на 3 часа.
  2. Варенье следует варить в три этапа: на маленьком огне довести до кипения и варить по 5 минут, снимая пену.
  3. В промежутках между варками накрыть кастрюлю крышкой и дать варенью настояться в течение шести часов.
  4. Готовое варенье горячим фасовать в стерилизованные банки, закрыть прокипяченными крышками и дать остыть при комнатной температуре.
  5. Клубничное варенье с целыми прозрачными ягодами можно подать к столу в качестве ароматного десерта.

Густое варенье из клубники

Варенье из клубники густое / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Клубнику перебрать, удалить плодоножки и взвесить. Тщательно промыть под холодной водой.
  2. Засыпать ягоды сахаром, добавить лимонный сок и поставить в холодильник на ночь, чтобы клубника пустила сок.
  3. Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену. Затем ягоды измельчить блендером или размять деревянной ложкой. Кастрюлю вернуть на огонь и, помешивая, варить еще 20-25 минут.
  4. Разложить клубничный джем в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в сухом темном месте.

Варенье-пятиминутка из клубники

Клубничное варенье "Пятиминутка" / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Реклама

Способ приготовления:

  1. Клубнику вымыть, удалить плодоножки, выложить в глубокую посуду, засыпать сахаром и оставить в холодильнике на 4-5 часов.
  2. Засахаренную клубнику переложить в кастрюлю, довести до кипения на несильном огне, снять пену и продолжать кипятить, 5 минут.
  3. Горячую клубнику разлить по сухим стерилизованным банкам, закатать крышками. Остудить, перевернув крышкой вниз. Хранить в холодильнике.

Варенье из клубники с лимоном и розмарином

Необычное варенье из клубники / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Выложить промытую клубнику в широкую посуду (замороженным ягодам дайте оттаять). Поставить на огонь, добавить веточки розмарина, сахар, довести до кипения, кипятить 2-3 минуты и снять с огня.
  2. Остудить и убрать на холод на несколько часов, чтобы ягоды пропитались сиропом.
  3. Достать из холодильника, поставить на огонь, добавить лимонный сок, сироп, текилу, соус и перец, довести до кипения и варить 5-10 минут, аккуратно помешивая или лучше встряхивая посуду. Вынуть веточки розмарина.
  4. Остудить варенье, переложить в стеклянную посуду, закрыть крышкой, хранить в холодильнике.

Рецепт варенья из клубники с ванилью и черным перцем

Клубничное варенье с ванилью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки. Желфикс смешать с четырьмя ложками сахара и соединить с клубникой. Перемешать.
  2. Поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая.
  3. Добавить разрезанный вдоль стручок ванили вместе с семенами и черный перец горошком.
  4. Всыпать оставшийся сахар и варить еще 5 минут. Разлить по банкам, закрыть и перевернуть вверх дном на 5 минут. Дать постоять в течение суток.

Как быстро засолить огурцы и рецепт салата из них по семейному рецепту Григория Германа узнаете из видео.

Здесь узнаете о самом изысканном десерте с клубникой – итонской путанице.

Новости на эту же тему:
рецепты клубника ягоды варенье холодильник сироп джем

Реклама