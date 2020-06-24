Как правильно заморозить малину просто и быстро

Замороженная малина на зиму / Фото: freepik.com
Малина – одна из важнейших заготовок на зиму. В отличие от варенья или желе, например, из красной смородины, с малиной могут возникнуть трудности. Все из-за того, что это ягода очень хрупкая. Поэтому с ней нужно обходиться крайне осторожно. Аккуратно перебрать, если мыть, то так же аккуратно обсушить перед заморозкой. Как заморозить малину правильно – узнаете ниже. А в календаре лайфхаков для лета ищите идеи, как провести его с пользой.
Как заморозить малину на зиму в морозильной камере
- Для начала переберите ягоды, выбросив все мятые, испорченные и гнилые. Существует мнение, что не стоит мыть малину перед заморозкой. Но если вы все-таки решите ополоснуть ягоды, делайте это аккуратно и обязательно обсушите.
- Затем выложите малину в один слой на противень или поднос. Отправьте в морозильную камеру на несколько часов.
- Когда ягоды замерзнут, переложите их в плотный пакет с застежкой или пластиковый контейнер, подпишите и верните в морозилку. Там малина может храниться 12-18 месяцев.
Как использовать замороженную малину
Смузи с малиной / Фото: Depositphotos
Ягоды можно добавлять в напитки (смузи, компоты, алкогольные коктейли), использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, делать с ними сорбеты или соусы к мороженому. Размораживать малину или нет – зависит от рецепта.
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