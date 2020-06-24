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Как правильно заморозить малину просто и быстро

7 июля, 13:33

Ирина Маслова

Перед заморозкой ягоды нужно обязательно перебрать, лучше не мыть, так она сохранит форму. Если все-таки помыть, то ее нужно обсушите. Лучший способ сохранить полезные свойства малины – заморозить ее целиком без сахара

Замороженная малина на зиму / Фото: freepik.com

Малина – одна из важнейших заготовок на зиму. В отличие от варенья или желе, например, из красной смородины, с малиной могут возникнуть трудности. Все из-за того, что это ягода очень хрупкая. Поэтому с ней нужно обходиться крайне осторожно. Аккуратно перебрать, если мыть, то так же аккуратно обсушить перед заморозкой. Как заморозить малину правильно – узнаете ниже. А в календаре лайфхаков для лета ищите идеи, как провести его с пользой.

Как заморозить малину на зиму в морозильной камере

Как использовать замороженную малину

Смузи с малиной / Фото: Depositphotos

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Ягоды можно добавлять в напитки (смузи, компоты, алкогольные коктейли), использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, делать с ними сорбеты или соусы к мороженому. Размораживать малину или нет – зависит от рецепта.

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