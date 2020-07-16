Как правильно варить кукурузу на плите и в пароварке

Как варить кукурузу / Фото: Depositphotos
Всего каких-то 30 минут – и у вас на столе ароматная кукуруза. Ее можно сдобрить сливочным или подсолнечным маслом, обязательно посолить. Особых трудностей в ее варке нет, разве что нужно выбрать молодые початки. В народе такую кукурузу называют молочной. Более старая кукуруза потребует большего времени. Если у вас нет времени придумать, как провести это лето или отпуск, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.
Как варить молодую кукурузу на плите
Кукуруза молочной спелости варится очень быстро / Фото: freepik.com
Для этого рецепта подойдет только очень молодая кукуруза, та, что называется молочной. Ни в коем случае не переваривайте ее. От излишне длительного приготовления она может стать жесткой.
Ингредиенты:
- 4 початка кукурузы
- 3 л воды
- соль
- сливочное масло
Способ приготовления:
- Очистите кукурузу от листиков и рылец, а затем тщательно промойте в проточной воде.
- В глубокой кастрюле вскипятите воду. Солить ее не нужно.
- Подготовленные початки опустите в кипяток и вновь доведите до кипения на сильном огне.
- Как только початки кукурузы всплывут на поверхность, уменьшите огонь до среднего, накройте кастрюлю крышкой и варите вашу кукурузу в течение 5–10 минут. Ближе к окончанию варки снимите с блюда пробу: вилкой подденьте одно зернышко и раскусите. Если оно мягкое и сочное, кукуруза готова.
- Выньте кукурузу из воды, сбрызните растопленным сливочным маслом, посыпьте солью и подавайте к столу.
На заметку: кукуруза сорта Бондюэль варится 15-20 минут.
Как варить кукурузу в пароварке
Как правильно варить кукурузу / Фото: Depositphotos
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 початка кукурузы
- вода
- соль
- сливочное масло
Способ приготовления:
- Помойте и почистите кукурузу. Разрежьте початки пополам и выложите их в пароварку.
- Накройте крышкой и варите в пароварке до полной готовности, примерно 30-40 минут.
- Подавайте вместе со сливочным маслом и солью.
Как варить зрелую кукурузу
Как варить кукурузу / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- початки кукурузы
- вода
- соль
Способ приготовления:
- Вскипятите в кастрюле воду и опустите туда кукурузу. Листья можно не снимать: при варке они придадут кукурузе дополнительный аромат и сочность. А вот от рылец лучше избавиться.
- Варите кукурузу не меньше 2 часов. Чтобы ускорить процесс приготовления старой кукурузы, можете заранее замочить ее в воде на 2-4 часа. Зернышки размягчатся и сварятся быстрее.
- Слейте воду, плотно закройте кастрюлю крышкой и оберните полотенцем. Подождите 10-15 минут. Это сделает кукурузу более нежной на вкус.
- Готовую горячую кукурузу при необходимости освободите от листьев и подавайте к столу. Соль и сливочное масло – по вкусу.
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