Как популяризировать современную украинскую литературу – личный опыт ведущего Олега Панюты

Олег Панюта озвучил произведение Евгения Гуцало "Скажений чорнобильський собака" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Цель проекта, организованного Радио НВ при поддержке Украинского культурного фонда, – привлечь внимание к современной украинской литературе. Профессиональное жюри отобрало 30 выдающихся рассказов независимой Украины, которые будут озвучены голосами известных украинцев. Уже осенью произведения будут размещены на платформе НВ Подкасты.

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Олег Панюта объясняет: присоединился к проекту, так как очень понравилась идея. По мнению телеведущего, популяризация современной украинской литературы – важная задача, которой должны заниматься все неравнодушные:

Произведение "Скажений чорнобильський собака" понравилось своей жизненностью: многие мечтают о жизни как красивой картинке. А она на самом деле часто является такой, как описана история в рассказе Евгения Гуцало.

По словам телеведущего, благородство и доброта мальчика – тот указатель, которым мы должны пользоваться, чтобы не очерстветь среди ежедневных мелочностей.

В перечень лучших украинских рассказов вошли также произведения таких авторов, как:

Сергея Жадана,

Оксаны Забужко,

Юрия Издрыка,

Ирины Цилык,

Леся Подервянского,

Тараса Прохасько и многих других выдающихся авторов.

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