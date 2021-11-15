Как поднять настроение осенью: пять простых советов

Как поднять настроение осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало того, что осенью мало солнца и тепла, так еще и световой день постоянно идет на убыль. А вместе с ним – снижается общее настроение, появляется хандра и апатия. Что с этим делать и как не дать себе скатиться до депрессии, читайте наши лайфхаки.

Как поднять настроение осенью: лайфхаки

Лайфхак 1. Высыпайтесь

Как улучшить настроение / Фото: pinterest

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Даже медведи осенью отправляются в спячку. Организм – мудрая вещь, и сам знает, что ему нужно. Недосып ощутимо бьет по настроению. А вот лишний час-два сна – напротив, дает возможность более полноценно отдохнуть и добавляет позитива. Помните, что спать нужно не менее 7-8 часов в сутки. Причем, лучший сон – до полуночи. А вот если вечером пораньше лечь, а утром, соответственно, встать, то и световой день намного увеличится.

Лайфхак 2. Побалуйте себя вкусненьким

Как улучшить настроение / Фото: pinterest

Когда становится холодно, то и энергии расходуется больше, а значит, эти затраты нужно восполнять. Мало того, что осенью важно следить за витаминным и сбалансированным питанием, чтобы пополнить запасы на зиму, чего требует природа. Но также можно побаловать себя чем-то вкусненьким и сладеньким – так сказать, для души. Вспомните, чем бы вам хотелось полакомиться , устройте себе мини праздник – и настроение улучшится.

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Лайфхак 3. Займитесь спортом

Как улучшить настроение / Фото: pinterest

В здоровом теле здоровый дух и позитивное настроение. Такая формула отлично работает, можете проверить на себе. Во время интенсивных тренировок можно не только согреться. Вырабатывается ряд гормонов, в том числе гормон радости — эндорфин . Так что погоняйте кровь утренней зарядкой, пробежкой по осеннему парку – и мозг станет работать лучше, и фигура станет красивее, и позитива в жизни добавится.

Лайфхак 4. Проявите инициативу

Как улучшить настроение / Фото: pinterest

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Не ждите, что кто-то придет и что-то вам предложит. Вы же понимаете, что вы не одни хандрите осенью. Ваши друзья и близкие, вполне вероятно, испытывают сейчас подобные чувства. Станьте двигателем прогресса для всех , созвонитесь или спишитесь, предложите какое-то интересное занятие, которое сблизит и поднимет настроение, ведь коротать время в дружном коллективе намного веселее, чем сидеть в одиночку.

Лайфхак 5. Найдите интересное занятие

Как улучшить настроение / Фото: pinterest

Вы же замечали, что за работой, которая нравится, или занятием, которое вам по душе, время проходит гораздо быстрее. И его даже не всегда хватает. Совет на осень: займитесь как раз тем, что вам давно хотелось , но все никак не доходили руки. К примеру, выучите язык, посетите курсы, научитесь водить машину, свяжите шарф или прочитайте стопку купленных и отложенных на потом книг.

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