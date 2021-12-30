Как побороть одиночество и депрессию – пример Японии

Япония представила программу по борьбе с одиночеством людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно мы рассказывали, какие события 2021 года вогнали украинцев в депрессию, из-за чего многие почувствовали себя одинокими. В Японии тоже все больше граждан страдают из-за этого, в связи с чем руководство страны приняло специальную программу, сообщает Japan Times.

Правительство Японии приняло программу, направленную на борьбу людей с одиночеством. В связи с этим, руководство страны восходящего солнца будет предлагать круглосуточные консультации по телефону и в социальных сетях людям, которые чувствуют себя одинокими из-за изоляции. Специальные службы начнут активнее сотрудничать с общественными организациями, помогающими предотвратить самоубийства.

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Из-за стремительного ритма жизни, а также быстро развивающейся инфраструктуры и хронического переутомления, проблема одиночества и социальной изоляции в Японии есть уже давно. А на фоне пандемии Covid-19 она только усугубилась. Граждане волнуются из-за своих жизней, ведь в 2020-м количество самоубийств в стране резко увеличилось.

В новой программе отмечают, что одиночество и социальная изоляция – это проблема, которая может случиться с каждым. Общество должно решать ее вместе.

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Правительство также обещает пересматривать программу ежегодно.

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