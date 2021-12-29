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Работа и не только: какие события 2021-го года вогнали украинцев в депрессию

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
29 декабря, 16:21
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50% украинцев отметили, что не могут точно назвать причины, повлиявшие на их ментальное здоровье
2021-й сказался на ментальном здоровье украинцев
2021-й сказался на ментальном здоровье украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

К концу года принято подводить итоги. Иногда мысленно, иногда согласно составленным спискам, мы стараемся понять, что успели сделать, а что осталось далеко за рубежом реализации в жизнь. Вместе с исследовательской компанией Gradus Research мы провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, какие события 2021-го года жителей Украины чаще всего влияли на их психологическое состояние.

Самым значим изменением, которое повлекло за собой влияние на ментальное здоровье украинцы назвали смену работы. Так, согласно данным Gradus Research, эту особенность отметили 19,2% мужчин и 15% женщин.

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Больше всего испытали на себе чувство эмоционального напряжения от смены работы люди в возрасте от 22 до 34 лет (22%).

Вторым важным фактором, который сказался на психическом состоянии украинцев стали отношения. Разрыв с партнером или одиночество, как фактор, отметили 13,4% опрошенных. Что интересно, наибольший процент среди респондентов также оказались миллениалы (от 22 до 34 лет (19%).

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Примечательно, что половина опрошенных затрудняются назвать точную причину, которая наибольше изменила их психическое равновесие. Особенно это касается людей в возрастной категории 45-54 лет (62,8%).

Представители поколения Z (18-24 года) отметили, что на их ментальном здоровье сильно сказалась смена жилья или переезд в другой город (15,2%).

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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