Как избежать синдрома менеджера: какие упражнения и продукты помогут

Чувствуете себя вяло с самого утра, несмотря на хорошую погоду? Справиться с хронической усталостью помогут сезонные овощи, фрукты, гимнастика и медитация

Победить хроническую усталость помогут гимнастика, медитация и правильные продукты / Фото: Depositphotos

Пришло долгожданное тепло, а сил на прогулки и активный отдых нет, после работы мысль одна – доползти до дивана? Так проявляется синдром менеджера, который зависит не от сезона, а от нарушения энергообмена клеток в нашем организме. Почему мы ощущаем хроническую усталость и что делать даже в теплое время года, когда идти к врачу, а когда достаточно откорректировать питание и активность – рассказал профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Алексей Никаноров / Фото: пресс-служба

Сплю нормально, питаюсь хорошо, но все равно устаю – почему?

Так называемый синдром менеджера или хронической усталости в основном появляется после очень напряженной работы, на фоне общего переутомления организма. К хронической усталости может привести и постоянный недосып, но полноценный сон и отдых все это компенсируют. Если же человек спит не меньше 7-8 часов в день, бессонница его не мучает, в рационе преобладает здоровая пища и сам режим питания не нарушен, а с утра ощущение, что всю ночь работал – то это уже симптомы заболевания.

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Например, синдром хронической усталости (СХУ) часто появляется после вирусных инфекций: и постковидный синдром – тому пример. Слабость, быстрая утомляемость также могут возникнуть через месяц после перенесенных гриппа, ОРВИ, бронхита. А у людей с заболеваниями легких, бронхиальной астмой, предрасположенностью к аллрегии, проблемами с сердцем и сосудами синдром менеджера может возникать на фоне этих состояний. А еще к хронической усталости приводит прием некоторых медикаментов.

Кроме того, пессимизм по жизни тоже может стать причиной хронической усталости: неспособность мыслить позитивно, постоянное ожидание чего-то плохого, склонность любое событие рассматривать под "негативным углом" тоже могут вызывать апатию и постоянный упадок сил.

Но когда бить тревогу и бежать к врачу и нужно ли это?

Если после полноценного отдыха, например, после выходных (когда вы хорошо выспались и не занимались работой, физическим трудом) переутомление остается, нужна консультация врача. А в случае, когда усталость длится неделю и больше, обязательно обратитесь в клинику. Также весомы повод идти за консультацией к доктору, если у вас:

снизилась память, концентрироваться и выполнять работу стало труднее, появился беспричинный кашель, воспалились лимфоузлы на шее и подмышками, болят мышцы и суставы без явных причин (вы не занимались спортом, не нагружались), мучают головные боли, сложно заснуть и сам сон прерывистый.

И что же может сделать врач?

Если синдром менеджера – результат депрессии, то скорее всего у человека будет дефицит серотонина и дофамина, гормонов, "ответственных" за удовольствие, радость и энергию. Тогда специалист выпишет медикаментозное лечение, возможно антидепрессанты: они помогают улучшить метаболизм, в том числе и в головном мозге. Но каждый случай СХУ очень индивидуальный, и успех зависит не только от врача, но и от самого человека.

Хорошо, а что же могу сделать я самостоятельно?

От самого человека зависит, захочет ли он упорядочить свое питание и отдых, физическую активность, отказаться от сигарет, других вредных привычек, начнет ли учиться более оптимистично относиться к жизни и мыслить позитивно.

Ок, а какие релаксирующие процедуры или спорт помогут преодолеть хроническую усталость?

Любые, главное, чтобы они были вам по силам и по душе. Очень хорошо помогает массаж, причем самый разный. Например, лимфодренажный разгонит застой лимфы, что улучшит обменные процессы в тканях. Расслабляющий поможет "сбросить" накопившуюся усталость и перезагрузиться.

Отжимание от пола или кач пресса помогут справиться и с хронической усталостью / Фото: freepik.com

Также отличное средство борьбы с хронической усталостью – медитации и различные дыхательные практики. Даже спокойное вдыхание и выдыхание воздуха и концентрация внимания на кончике носа расслабит вас и улучшит кровообращение.

А еще эффективнее будут упражнения, которые помогут в работе сердца и легких, натренируют ваши мышцы. Обычные отжимания от пола или стены, приседания, поднятие ног на 90 градусов лежа на спине – это простые упражнения можно выполнять дома самому.

Только делать их следует регулярно, тогда будет эффект. То же – относительно массажа, медитации и других практик. Заведите себе полезную привычку: регулярно медитировать, ходить на массаж или делать легкую гимнастику. Тем более сейчас погода благоприятна: можно выйти на пробежку, размяться на бесплатных тренажерах, помедитировать у реки или в утреннем парке – главное суметь себя мотивировать!

Вот с мотивацией как раз проблема, особенно если ничего не хочется и устаешь

Никто кроме самого человека не сможет заставить его захотеть быть бодрым, активным и счастливым. Но если усталость связана с депрессией, или никак не получается справиться самому – это не стыдно, обратитесь за помощью. Реабилитологи и психотерапевты научат вас не только практикам релакса и псих коррекции, несложным упражнениям или гимнастике.

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А также расскажут, как правильно планировать день, как разделить время работы и отдыха, как меньше реагировать на стресс и управлять своим настроением. И конечно же, не забывайте придерживайтесь режима и в питании.

А какие продукты зарядят энергией и помогут быть бодрее?

В первую очередь, если вы еще этого не сделали – важно снизить в рационе жирные, сладкие, слишком соленые блюда, консервы. Сахар, сладости, фаст-фуд не только добавляют нам лишних кило, но и лишают жизненной энергии.

Справиться с хронической усталостью помогут сезонные овощи и фрукты / Фото: Depositphotos

Для полноценного энергетического обмена в организме важны продукты, богатые железом, белками, антиоксидантами, Омега-3 кислотами.

Поэтому ваш рацион должен включать листовые овощи, сезонные овощи, фрукты и ягоды, бобовые, морковь, цельнозерновые крупы, яйца, морскую рыбу, из мяса – лучше телятину, курицу и индюшатину.

При необходимости посоветуйтесь с врачом, какие пищевые добавки и в каком количестве могут вам помочь. А самолечения препаратами от кашля, простуды, аллергии, успокоительными избегайте: эти лекарства влияют на организм способность организма противостоять усталости.

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А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на самые популярные праздники мая.