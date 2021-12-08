Как пережить Новый год 2022 без стрессов и разочарований – лайфхаки от психолога

Чтобы пережить Новый год 2022 без стрессов и разочарований, не бойтесь просить о помощи и планируйте все заранее / Фото: Коллаж: Сегодня

Предновогодний стресс, который мы испытываем из-за необходимости приготовить "тысячу блюд", найти ребенку костюм на утренник, вполне способен довести до полного выгорания или нервного срыва. Как расслабился и встретить Новый год 2022 веселым и счастливым, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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Почему бывает грустно в Новый год?

Для нас предновогодний период и сам Новый год – это архетипичный образ, который благодаря фильмам и книгам сформировал определенное представление, как именно и что должно происходить. Истории про новогодние чудеса захватывают все экраны телевизоров и рекламных бордов, начиная с конца ноября.

Что бы себя "настроить" на новогодний позитив, мы для начала должны это захотеть / Фото: freepik.com

И, сравнивая себя с героями, видя их горящие глаза, мы начинам понимать, что у нас как-то не так. К концу года мы часто чувствуем себя уставшими, причин много: накопившиеся усталость, период отчетов, смена часового дня. Но очень хочется улыбается и верить в чудо, как герои в телевизоре или инстаграме.

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Психологи давно говорят, что сравнение не лучшая стратегия: мы всегда проиграем, сравнивая себя с кем-то, потому что всегда будут люди, которые лучше, богаче, счастливей. Если заглянуть в значение слова настроение –это внутреннее, душевное состояние. Казалось бы, внутреннее состояние не должно зависть от того что снаружи, но все связано.

Что делать, если нет новогоднего настроения?

Что бы себя "настроить" на новогодний позитив, мы для начала должны это захотеть, поэтому первый секрет – это наше желание.

Все новогодние хлопоты вызывают у нас много напряжения и тревог: как все успеть, это тоже не способствует настройке на позитивный лад. Поэтому секрет второй – отпускаем….

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Нам не надо все успеть, после 31 декабря будет 1 января, а потом 2-е и мы можем делать все, что было для нас важно до этого момента. А если что-то не хочется, то может это наоборот повод от чего-то избавится или попросту этого не делать.

Итоги года на новый год – как не оценивать себя?

В Новый год все подводят итоги, как же не расстраиваться, если особо гордиться нечем? Гордится всегда есть чем, просто часто мы начинаем все обесценивать. В суете кучи дел мы забываем, как много успеваем сделать за неделю, а не то что за весь год.

Вспомните, как много успеваете сделать за неделю, а не то что за год: всегда есть, чем гордиться / Фото: freepik.com

Просмотрите свой календарь, сколько встреч и заданий у вас было, сколько бытовых вопросов вы решали каждый день. У каждого человека своя миссия и свои задания. Без отдельного пазла вся картина не будет целостной, каждое задание, которое вы ежедневно выполняете, ведет нас вперед и наполняет нашу жизнь.

А есть техники самомотивации в достижениях?

Возьмите лист бумаги и попробуйте записать своих 12 достижений за этот год. По одному на каждый месяц. Это не должно быть что-то грандиозное. Даже если вы сходили к врачу, хотя давно это откладывали, или наконец-то навели порядок в документах и папках, это уже достижения. Потому что вы сделали вклад в свою здоровую и комфортную жизнь завтра.

Сначала будет очень сложно, но потом может у вас может получиться и больше 12 пунктов. Пытаетесь вспоминать каждый отдельный месяц, а не весь год, может какие-то значимые дни или события. Используйте технику перемотки назад, как будто вы мысленно прокручиваете события, как видео кассеты в нашем детстве.

Как же подготовиться к Новому году и не сойти с ума?

Подарки, закупки, наряды, поездки, утренники… от этого всего голова кругом. Но на самом деле не все так сложно, если все распланировать и выставить приоритеты:

Начните подготовку заранее. Пропишите список дел, которые важно сделать, например, купить подарки. Составьте список людей, и что именно вы хотите им подарить. Или, когда прогуливаетесь по магазину и видите что-то, что может понравится родственникам не откладывайте, а покупайте сразу. Если есть возможность, возьмите на работе 1-2 дня выходных в канун праздника. И проведите время так, как вам бы хотелось бы, устройте себе домашний спа-салон, отдохните. Так на сам Новый год у вас будет больше сил. Используйте блага 21 века и покупайте то, что возможно, онлайн. Это сэкономит энергию на дорогу до магазина и простаивание в очередях.

Пропишите праздничное меню заранее, чтобы подготовить продукты без суеты. И чтобы вы не нервничали, что не хватает банки горошка для традиционного оливье. Помните, что мода на стол, заваленный едой давно прошла, в мире сейчас ценят минимализм. Этот принцип можно перенести на праздничный стол, не бойтесь менять традиции.

Пропишите список дел, cоставьте список людей и что именно вы хотите им подарить на Новый год / Фото: freepik.com

И помните, что часто весь стресс мы создаем себе сами, забыв выключить наш перфекционизм. Не старайтесь всем угодить, праздники – это время релакса, а не оправдание завышенных ожиданий. Новый год — это возможность посидеть в семейном кругу, позвонить старым друзьям, поиграть с детьми, а не пройти эстафету кто лучший.

А если сдают нервы перед Новым годом?

Распределение ресурсов поможет не оказаться на грани срыва. Подумайте, что действительно для вас важно, а от чего можно отказаться, что можно делегировать, то есть передать другим. Ведь если вы пригласили гостей, то они будут рады принести какое-то блюдо с собой и вам не придётся накрывать весь стол самостоятельно.

Новый год важно прочувствовать, а не догонять его, попробуйте замедлится / Фото: freepik.com

К тому же еще и каждый сможет похвастаться своим фирменным блюдом что создаст за праздничным столом теплую душевную атмосферу. Попробуйте сначала спланировать что и как вы хотите делать, и только потом приступать к реализации, это поможет сэкономить ресурсы.

Можете прописать себе план пока едете на работу в заметках в телефоне, потом, когда у нас есть алгоритм действий, мы действуем быстрее. Так же помните что Новый год важно прочувствовать, а не догонять его, попробуйте замедлится.

Заварите какао, зажгите свечи и просто задайте себе вопрос "Что я хочу? Как я сейчас себя чувствую"? Может какие-то задания отпадут сами собой, когда вы прислушаетесь к себе.

Также мы писали, как бороться с выгоранием.