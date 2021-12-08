Как пережить Новый год 2022 без стрессов и разочарований – лайфхаки от психолога

Чтобы пережить Новый год 2022 без стрессов и разочарований, не бойтесь просить о помощи и планируйте все заранее / Фото: Коллаж: Сегодня
Предновогодний стресс, который мы испытываем из-за необходимости приготовить "тысячу блюд", найти ребенку костюм на утренник, вполне способен довести до полного выгорания или нервного срыва. Как расслабился и встретить Новый год 2022 веселым и счастливым, рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Марина Диденко.
Почему бывает грустно в Новый год?
Для нас предновогодний период и сам Новый год – это архетипичный образ, который благодаря фильмам и книгам сформировал определенное представление, как именно и что должно происходить. Истории про новогодние чудеса захватывают все экраны телевизоров и рекламных бордов, начиная с конца ноября.
И, сравнивая себя с героями, видя их горящие глаза, мы начинам понимать, что у нас как-то не так. К концу года мы часто чувствуем себя уставшими, причин много: накопившиеся усталость, период отчетов, смена часового дня. Но очень хочется улыбается и верить в чудо, как герои в телевизоре или инстаграме.
Что делать, если нет новогоднего настроения?
Нам не надо все успеть, после 31 декабря будет 1 января, а потом 2-е и мы можем делать все, что было для нас важно до этого момента. А если что-то не хочется, то может это наоборот повод от чего-то избавится или попросту этого не делать.
Итоги года на новый год – как не оценивать себя?
В Новый год все подводят итоги, как же не расстраиваться, если особо гордиться нечем? Гордится всегда есть чем, просто часто мы начинаем все обесценивать. В суете кучи дел мы забываем, как много успеваем сделать за неделю, а не то что за весь год.
Просмотрите свой календарь, сколько встреч и заданий у вас было, сколько бытовых вопросов вы решали каждый день. У каждого человека своя миссия и свои задания. Без отдельного пазла вся картина не будет целостной, каждое задание, которое вы ежедневно выполняете, ведет нас вперед и наполняет нашу жизнь.
А есть техники самомотивации в достижениях?
Как же подготовиться к Новому году и не сойти с ума?
Подарки, закупки, наряды, поездки, утренники… от этого всего голова кругом. Но на самом деле не все так сложно, если все распланировать и выставить приоритеты:
- Начните подготовку заранее. Пропишите список дел, которые важно сделать, например, купить подарки. Составьте список людей, и что именно вы хотите им подарить. Или, когда прогуливаетесь по магазину и видите что-то, что может понравится родственникам не откладывайте, а покупайте сразу.
- Если есть возможность, возьмите на работе 1-2 дня выходных в канун праздника. И проведите время так, как вам бы хотелось бы, устройте себе домашний спа-салон, отдохните. Так на сам Новый год у вас будет больше сил.
- Используйте блага 21 века и покупайте то, что возможно, онлайн. Это сэкономит энергию на дорогу до магазина и простаивание в очередях.
Пропишите праздничное меню заранее, чтобы подготовить продукты без суеты. И чтобы вы не нервничали, что не хватает банки горошка для традиционного оливье. Помните, что мода на стол, заваленный едой давно прошла, в мире сейчас ценят минимализм. Этот принцип можно перенести на праздничный стол, не бойтесь менять традиции.
И помните, что часто весь стресс мы создаем себе сами, забыв выключить наш перфекционизм. Не старайтесь всем угодить, праздники – это время релакса, а не оправдание завышенных ожиданий. Новый год — это возможность посидеть в семейном кругу, позвонить старым друзьям, поиграть с детьми, а не пройти эстафету кто лучший.
А если сдают нервы перед Новым годом?
Распределение ресурсов поможет не оказаться на грани срыва. Подумайте, что действительно для вас важно, а от чего можно отказаться, что можно делегировать, то есть передать другим. Ведь если вы пригласили гостей, то они будут рады принести какое-то блюдо с собой и вам не придётся накрывать весь стол самостоятельно.
К тому же еще и каждый сможет похвастаться своим фирменным блюдом что создаст за праздничным столом теплую душевную атмосферу. Попробуйте сначала спланировать что и как вы хотите делать, и только потом приступать к реализации, это поможет сэкономить ресурсы.
Заварите какао, зажгите свечи и просто задайте себе вопрос "Что я хочу? Как я сейчас себя чувствую"? Может какие-то задания отпадут сами собой, когда вы прислушаетесь к себе.
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