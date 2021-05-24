Как организовать пространство в ванной комнате, чтобы все помещалось

Как организовать пространство в ванной комнате / Фото: Pexels

Маленькая ванная комната теперь не помеха для хранения всех средств личной гигиены. В этом помогут мини-комод, конструкция под раковину и органайзер для порошка. Какие девайсы помогут увеличить пространство в ванной комнате и сделать ее комфортной, знает организатор пространства Дана Кондревич, которая рассказала о всех лайфхаках в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Поделите ванную комнату на зоны

Шампуни, кремы, дезодоранты, гели для душа, полотенца, стиральный порошок – все это хозяйки хранят в ванной комнате. Но именно здесь спрятать такое количество вещей сложнее всего. Первое, что следует сделать, чтобы упорядочить хаос – поделить ванную комнату на зоны.

"Зона душа и ванны, зона для подготовки стирки и зона для уборки дома, также в этой зоне мы можем хранить косметические средства, запасы", – комментирует организатор пространства Дана Кондревич.

Проведите ревизию всех вещей из ванной

Шаг второй – собрать все вещи из ванной и провести ревизию. Нужно избавиться от тех средств, которыми вы давно не пользовались, которые вам не подошли или у них истек срок годности. Далее все средства разделить на категории и разложить в отдельные органайзеры. Все дубликаты можно выложить отдельно на полочку или в органайзер для запасов.

Освободите все поверхности в ванной

Не забывайте самое главное правило – все поверхности должны быть максимально свободными.

"Те средства, которыми вы в течение дня пользуетесь очень часто, перелить в дозаторы – они есть для жидкого мыла, для лица, для тела. Перелить и оставить несколько у раковины. Их должно быть немного – желательно две штуки на одного человека. Все остальное следует разложить в органайзеры и спрятать в ящички", – советует эксперт.

Чистый четверг: что нужно делать / Фото: Pexels Реклама

Храните мелкие вещи в ванной с помощью органайзеров

Если у вас нет комода или в нем мало дополнительных полочек, на помощь придет органайзер в виде мини-комода. В нем можно хранить мелкие вещи: ватные палочки, украшения и средства личной гигиены.

"Он используется в зоне под раковиной, если у вас там находится 1 полка и она очень высокая или узкая, и вы хотите заполнить все пространство. Они бывают разных размеров по ширине и высоте, поэтому вы можете подобрать тот, который подойдет именно вам", – рассказывает организатор пространства.

Все видели в кино или в журналах, как у девушек весь ободок ванны заставлен различными бутылочками – так делать не надо. Уходовую косметику лучше хранить в угловом органайзере. Туда следует сложить только те средства, которыми вы пользуетесь чаще всего, и закрепить органайзер к стене.

Читайте также: Ванна или душ лучше для здоровья тела: ответ ученых

Для полотенец также есть специальный органайзер. Для удобства нужно сложить полотенце в прямоугольник, далее – еще вдвое и переложить в органайзер. Хранить полотенца на крючках или сушилках можно только те, которыми недавно пользовались.

Также есть специальный органайзер под средства для стирки – такое ведерко, куда можно засыпать порошок или капсулы. Благодаря этому вы всегда будете знать, сколько порошка у вас осталось, и избавитесь от лишней грязи, которая остается от порошка в упаковке. А еще этот органайзер легко поместится в углу.

Итак, если хотите упорядочить пространство в ванной комнате, обратите внимание на специальные органайзеры.

Ранее мы выяснили, почему парфюм нельзя хранить в ванной и холодильнике.