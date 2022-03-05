Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения

Бесплатную медпомощь во время военного положения можно получить онлайн: звоните врачам, они помогут / Фото: freepik.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев лишены возможности обратиться за медицинской помощью непосредственно в клинику. Центр общественного здоровья публикует список врачей разных специальностей, которые готовы консультировать бесплатно онлайн или по телефону.

Здесь вы можете найти данные семейного врача, терапевта или педиатра, которые консультируют по поводу общего состояния здоровья:

Реклама

диагностика и лечение респираторных болезней и COVID-19;

боли в животе,

в области сердца;

головные боли;

помощь с поиском лекарства и заменой одной схемы лечения на другую;

общие консультации по проблемам здоровья;

Также есть контакты врачей с определенной квалификацией, например, хирурга, травматолога, кардиолога и других. Эти врачи смогут вам предоставить профильную консультацию. Таблица обновляется круглосуточно и открыта всем. Следите за обновлениями!

Вы можете найти данные семейного врача, терапевта или педиатра, которые консультируют по поводу общего состояния здоровья / Фото: freepik.com

Если же вы – врач и готовы предоставлять свои консультации онлайн, оставьте сообщения в формате: специальность, имя, контактный номер и приложение, где вас можно найти. Сообщения с вашими контактами можно отправлять сюда.

Реклама

Найти нужного врача и получить консультацию можно и через бот в Telegram. Сохраните себе!

Также важно стараться сохранить эмоциональное здоровье, читайте "В укрытии или убежище – как справиться с тревожностью в замкнутом пространстве".

Также помните, что не стоит сейчас принимать алкоголь, читайте: "Запрет на алкоголь – 5 фактов, почему сейчас не стоит пить спиртное никому".