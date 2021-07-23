Как и зачем говорить с детьми о сексе – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский рассказал, что родители часто избегают сексуального просвещения детей. И ребенок получает неправдивую информацию из интернета или с улицы

Сексуальное просвещение нужно давать детям гораздо раньше, чем в 15-16 лет / Фото: Сегодня

Беременность дочери, венерические заболевания у подростков, разочарование в близости – этого так боятся родители. Но именно эти проблемы и случаются, если не заниматься сексуальным просвещением детей. Как это сделать и почему родителям нужно перестать закрывать глаза на разговоры "про это" – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Почему родители не говорят с детьми о сексе

Сексуальное образование детей – до сих пор запретная тема в некоторых семьях. Потому что родители либо сами стесняются и не знают, как правильно говорить с детьми о интимных взаимоотношениях. Либо им самим не рассказали о сексе их родители, ведь любое проявление сексуальности в нашем обществе осуждалось и осуждается до сих пор.

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Но половое влечение у подростка достигает максимума, поэтому их нужно просвещать гораздо ранее, чем в 15-16 лет. Подросткам нужно дать достоверную информацию, они должны знать, как избежать беременности, половых инфекций, не навредить партнеру. И знания должны быть получены не из интернета, от друзей или "с улицы" – а из достоверных источников.

Как же и когда лучше говорить с детьми о сексе?

Сейчас множество профессиональной литературы, бесплатных семинаров и лекций для подростков на тему секса – изучите сами и посоветуйте детям.

Тема сексуальности и близости не должна быть запретной в вашей семье изначально.

Подавать информацию нужно в соответствии с возрастом ребенка, и чем раньше вы будете его правильно информировать – тем на самом деле больше он будет защищен. Ведите именно диалоги, а не просто подсовывайте книжки.

Лучше, если основную информацию про секс ребенок получит от родителя своего пола / Фото: Pexels

Евгений Комаровский отмечает, что лучше, если основную информацию ребенок получит от родителя своего пола. И в период полового созревания ваших детей очень важно поддерживать с ними хорошую коммуникацию и построить доверительные отношения. Только так он захочет с вами делиться правдой о том, с кем у него отношения.

А как быть уверенным, что подросток пользуется контрацепцией?

Мнения о том, нужно ли родителям самим давать детям презервативы, разные. Решать именно вам, но даже если вы даете ребенку презервативы, не означает, что он теперь полностью будет нести ответственность за свои поступки. Если он не знает, как ими пользоваться или не понимает важность их использования – то с результатами (беременность или инфекция) придется разбираться вам.

Давать подросткам презервативы или пусть сами покупают – родители сами решают / Фото: freepik.com

Итак, выводы: просто запретить ребенку заниматься с сексом – не выход, вы не сможете на это повлиять, если близость произойдет, вспомните свой опыт.

Поэтому самое важное, это сформировать у детей ответственность за свое сексуальное поведение. И добиться этого невозможно, если вы не будете грамотно последовательно говорить с ребенком о сексе.

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