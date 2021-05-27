Как две капли: подросшую дочь Ани Лорак сравнили с матерью

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Популярная певица Ани Лорак, которая начала оправдываться после обвинений Меладзе в харассменте, показала трогательное домашнее фото с девятилетней дочерью Софией.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
"Мир живет онлайн и наши дети, кажется, скоро будут изучать дистанционно абсолютно все, – пишет под фото Ани Лорак. – Сейчас Соня учится в онлайн-школе английского языка, где есть возможность заниматься с учителями из Англии и США. Я с большим интересом наблюдаю за ее результатами, но самое главное – она в восторге от самого процесса".
Фанаты певицы в комментариях отметили, что София как две капли воды похожа на свою маму.
- Замечательная девочка София, как и ее мама!
- Вы очень похожие
- С годами она все больше становится похожей на маму!
- Очень красивые! Радуемся успехам Сонечки вместе с вами!
- Доченька у вас такая уже взрослая. вы так похожи!
Напомним, Ани Лорак должна была выступать на премии RU.TV в Москве. Однако впервые за несколько лет не пришла на музыкальную премию. Поклонники знаменитости связывают это с недавними обвинениями артистки в адрес продюсера Константина Меладзе.
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