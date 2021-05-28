Как быстро похудеть и укрепить сердце: медики назвали эффективную диету

Снизить лишний вес и вместе с ним – вредный холестерин, поможет диета с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров. Подробности – в исследовании

Высокоуглеводная диета помогает похудеть при проблемах с сердцем и сосудами / Фото: unsplash.com

Если вас огорчают лишний вес, гипертония и повышенный холестерин – попробуйте изменить рацион: углеводных продуктов в нем должно быть больше, а жиров – меньше. К такому выводу пришла группа ученых из США и Южной Кореи: результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В чем же преимущества такого питания?

Исследователи изучали питание добровольцев, у которых были проблемы с лишним весом, с сердцем и сосудами. И все они не дружили со спортом и вели пассивный образ жизни. Так, высокоуглеводная диета помогла снизить уровень вредного холестерина, снизить окислительный стресс. Что привело к сужению эндотелиальных сосудов и, следовательно, снижению повышенного артериального давления.

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Кроме этого участникам исследования ужалось похудеть, причем мужчины потеряли больше лишних килограммов, чем женщины. Медики отмечают, что наибольшего эффекта в плане похудения и улучшения показателей здоровья сердечно-сосудистой системы удалось добиться тем, кто совмещал такое питание с физической активностью.

Но ведь диетологи не рекомендуют налегать на углеводы?

На быстрые (простые) углеводы – сахар, сладости, сладкие газированные напитки конечно нет, а на медленные(сложные) углеводы – да. Они медленнее расщепляются и не повышают сахар в крови. Для людей с лишним весом и проблемами в работе сердца и сосудов такая диета подходит из-за того, что человек начинает заменять жирную пищу углеводной. Крахмалистая углеводная пища избавляют от чувства голода, соответственно человек сокращает потребление лишних калорий.

Медленные углеводы в крупах или бобовых следует сочетать с овощами и фруктами / Фото: freepik.com

Избытка же белковой пищи людям с лишним весом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется избегать, поскольку белки перевариваются достаточно долго и требуют от организма дополнительных усилий. После обилия белковой пищи тяжелее усваиваются пищевые волокна (клетчатка) и углеводы. Вместе с тем количество сложных углеводов не должно превышать четвертой части рациона, также необходимо есть достаточно овощей, фуктов и зелени.

Такое питание – всего лишь временная диета для похудения и улучшения работы сердца и сосудов, а не постоянный рацион.

В каких же продуктах много сложных углеводов? Это крупы, макароны твердых сортов, цельнозерновой хлеб, бобовые, семечки, орехи, из овощей – зелень, капуста брокколи, белокочанная, перец болгарский, помидоры. Не забывайте про сезонные клубнику, черешню, друге ягоды.

Также помните, что прежде чем сесть на любую диету, нужно проконсультироваться с врачом!

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