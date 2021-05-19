Как "бабушка двух внуков" Сумская повторно выходила замуж за Борисюка: яркие фото

15 мая звездная украинская пара Ольга Сумская и Виталий Борисюк отпраздновали 25-ю годовщину свадьбы. Важное событие они решили отметить по-особенному – супруги "закатили" еще одну свадьбу

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

54-летняя Ольга Сумская и 57-летний Виталий Борисюк, которые на днях поженились во второй раз, показали, что настоящая любовь творит чудеса. Супругов сфотографировали сияющими и счастливыми во время их романтичного праздника – годовщины свадьбы. Артисты связали себя узами брака еще в далеком 1996-м.

На фото и видео, которые Ольга Сумская опубликовала в Instagram, можно увидеть ее роскошный свадебный наряд от дизайнера Olya Mak и стильный костюм ее супруга. На голове у актрисы была свадебная фата, а в буках – нежный букет.

"Сейчас вспоминаю серебряную свадьбу своих родителей, мне было 14 лет, я помню каждое мгновение этого семейного праздника и оно было прекрасным! Я тогда сказала себе, что обязательно в моей жизни будет этот день! Когда выходила замуж за Виталия 25 лет назад, наряд у невесты был скромным, как и свадьба... На этот раз я очень хотела надеть фату! И несмотря на критику, что, мол, взрослая женщина, бабушка двух внуков, не может надевать фату, но я решила, что никого слушать не буду!", – написала Ольга.

25-я годовщина свадьбы Ольги Сумской и Виталия Борисюка / Фото: instagram.com/olgasumska

Как и полагается, "молодожены" разрезали свадебный торт, который был украшен сладкими сердцами.

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Свадьба Сумской и Борисюка / Фото: instagram.com/olgasumska

Мероприятие Ольга и Виталий провели в одном из столичных ресторанов, а среди приглашенных гостей были Владимир Горянский, Катя Осадчая, Гарик Кричевский, Виталий Козловский и супруга Александра Скичко, Елизавета.

Ольга Сумская прикрепила ролик с момента, когда они дают друг другу клятвы.

Виталий Борисюк и Ольга Сумская устроили свадьбу на 25-ю годовщину Видео: instagram.com/olgasumska

Ранее Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях.