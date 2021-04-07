50 лучших брендов вина – рейтинг Drinks International

Формировали список эксперты из 48 стран мира

Журнал Drinks International опубликовал список самых популярных 50-ти брендов вина со всего мира на своем сайте, которые рекомендует пить в 2021 году.

11 год подряд международный журнал об алкогольной индустрии Drinks International публикует рейтинг самых популярных единиц вина. Их следует принять во внимание любителям напитка!

/ Фото: Pexels

Анализировала в этом году рынок и формировала список брендов вина академия, состоящая из винных экспертов, покупателей, сомелье, владельцев баров и писателей из 48 разных стран.

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В первую десятку рейтинга вошли:

Familia Torres (Испания); Catena (Аргентина); Vega Sicilia (Испания); Henschke (Австралия); Concha y Toro (Чили); Penfolds (Австралия); Domaine de la Romanée-Conti (Франция); CVNE (Испания); Antinori (Италия); Château Musar (Ливан).

Первое место получил бренд Familia Torres с Испании, поразивший академию стабильностью и качеством вин. Второе место занял Catena из Аргентины, который назвали наиболее уважаемым брендом вина в Южной Америке. Третьим финишировал испанский бренд – Vega Sicilia с интересным вкусовым сочетанием.

Европейские бренды фигурировали в списке 29 раз из 50-ти!

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