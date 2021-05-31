Ирина Билык посвятила покойной маме песню. Слушаем трек, который никого не оставит равнодушным

Певица растрогала поклонников новой песней "Ангелов не выбирают" памяти своей мамы Анны Яковлевны, которая умерла год назад

Ирина Билык с мамой Анной / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык, которая недавно раскрыла главный секрет своей семьи, презентовала песню, посвященную своей покойной маме.

"Песню "Ангелов не выбирают" я услышала ещё год назад, когда не стало моей мамы, и решила обязательно записать ее в честь всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы. Я всегда пою то, о чём молчит моё сердце!" – написала певица в Instagram.

Она добавила, что на протяжении года не могла снять клип на песню, так как только начинала петь – сразу появлялись слезы на глазах. Поэтому Ирина приняла решение сделать клип в формате мультипликационного фильма. Певица отметила, что это первый такой ее эксперимент с видео.

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В комментариях под видео поклонники поблагодарили Ирину Билык за такую чувственную песню.

"Прям в сердце... Вы, Ирина, очень талантливый человек! Спасибо вам"

"Ирочка! Такая прекрасная песня! Так трепетно и нежно! Сочетание музыки и голоса, текста – невероятно красиво! Очень проникает в сердце и душу!"

"Спасибо за песню. Очень душевная. Хорошее исполнение. Хороший клип"

"Спасибо, Ирочка! Не представляю каких душевных сил вам стоила эта песня. Чудесная светлая песня, которая поможет многим справиться с потерей"

Напомним, мама Ирины Билык Анна Яковлевна умерла в мае прошлого года.

Ранее Ирина Билык показала себя в молодости.