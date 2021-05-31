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Ирина Билык посвятила покойной маме песню. Слушаем трек, который никого не оставит равнодушным

31 мая, 14:32

Элина Пелешенко

Певица растрогала поклонников новой песней "Ангелов не выбирают" памяти своей мамы Анны Яковлевны, которая умерла год назад

Ирина Билык с мамой Анной / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык, которая недавно раскрыла главный секрет своей семьи, презентовала песню, посвященную своей покойной маме.

"Песню "Ангелов не выбирают" я услышала ещё год назад, когда не стало моей мамы, и решила обязательно записать ее в честь всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы. Я всегда пою то, о чём молчит моё сердце!" – написала певица в Instagram.

Она добавила, что на протяжении года не могла снять клип на песню, так как только начинала петь – сразу появлялись слезы на глазах. Поэтому Ирина приняла решение сделать клип в формате мультипликационного фильма. Певица отметила, что это первый такой ее эксперимент с видео.

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В комментариях под видео поклонники поблагодарили Ирину Билык за такую чувственную песню.

Напомним, мама Ирины Билык Анна Яковлевна умерла в мае прошлого года.

Ранее Ирина Билык показала себя в молодости.

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