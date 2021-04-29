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Ирина Билык раскрыла главный секрет своей семьи: У моего брата психические расстройства

Сегодня, 12:25

Певица впервые рассказала о своем родном брате Сергее, который страдает психическим заболеванием

После новости о разводе Ирина Билык сделала еще одно откровенное признание в программе "Моя правда".

Ирина рассказала, что ее покойная мама не хотела афишировать эту историю.

"У меня есть родной брат Сергей. Ему 40 лет. Он имеет психические расстройства. Ни дня он не работал. Пять лет он не выходил на улицу вообще", -поделилась артистка.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

После смерти мамы ее брат живет один в квартире. Ирина вместе с одним еще своим братом Юрием заботятся о Сергее.

"Сейчас я пытаюсь объяснить ему, что надо как-то жить такой жизнью, которой живут люди. Я хотела улучшить его жизнь, но пока не могу этого сделать", – сказала Ирина Билык.

Но украинская певица не теряет веры в лучшее.

"Пока все, что я могу для него сделать – это присылать продукты и содержать его. Я люблю его и искренне надеюсь, что он вырастет", – призналась Ирина Билык.

Ранее Ирина Билык показала подарок, о котором мечтала с детства.

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