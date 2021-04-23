Ирина Билык показала подарок, о котором мечтала с детства: фото

Ирина Билык, которая показала архивное фото, с самого детства мечтала о самокате. Теперь ее желание осуществилось, и артистка получила в подарок трехколесный электрический самокат. Фото с презентом певица опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, самокат Билык сравнила со своим электрическим автомобилем Tesla.

"Сбылась мечта детства, мне подарили самокат. И, кстати, он тоже, как и моя Tesla, электрический – ездит на батарее.

А как вы относитесь к тому, чтобы большинство транспортных средств ездило на электричестве?" – поинтересовалась у поклонников Ирина.

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna Реклама

В комментариях многие подписчики артистки отметили, что пока, к сожалению, в Украине неудобно пользоваться электрическим транспортом, так как под него плохо развита инфраструктура в крупных городах и других населенных пунктах.

Напомним, супруг Ирины Билык рассказал, как делал посмертный грим Людмиле Гурченко.