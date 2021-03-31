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Супруг Билык рассказал, как делал посмертный грим Гурченко: Люся знала, что смерть неизбежна

Сегодня, 19:58

Актриса заранее репетировала свои похороны

Сергей Сенин, последний супруг актрисы и певицы Людмилы Гурченко, наследство которой делят до сих пор, заявил, что она "репетировала" свои похороны и даже заранее подготовила себе наряд, сообщает СтарХит.

Сергей также рассказал, как Аслан Ахмадов, фотограф и художник, супруг украинский певицы Ирины Билык, делал посмертный грим Людмиле Марковне, которая скончалась в 2011 году.

"Люся готовилась к уходу и, как большая актриса, много репетировала. Я не могу даже представить, как Аслан делал ей грим. Он вышел потом белого цвета. Меня не пустили. А я хотел ему помочь", – заявил Сенин.

Аслан Ахмадов и Людмила Гурченко
Аслан Ахмадов и Людмила Гурченко
Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/aslanahmadov

О том, что Людмила Гурченко беспокоилась, как будет выглядеть после смерти, рассказал и сам Аслан.

"Люся понимала, что смерть — это неизбежно, она произойдет. И надо быть к ней готовой", — поделился Ахмадов в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Ранее мы рассказывали, что родственники Валентины Легкоступовой не могут поделить наследство.

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