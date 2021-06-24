Интервью с Опрой и жизнь в США: смотрим новый тизер фильма о Меган Маркл и принце Гарри (видео)

Про Меган Маркл и принца Гарри сняли сериал / Фото: скриншот
Меган Маркл и принц Гарри дали свое скандальное интервью Опре Уинфри в марте этого года. Прошло буквально три месяца, а об этом событии уже сняли фильм. В Instagram телеканала Lifetime появился тизер проекта о переезде Меган и Гарри в США, их жизни там и ссоре с королевской семьей.
"Не у всех сказок счастливый финал. Ловите тизер нового фильма "Гари и Меган: Побег из дворца", – говорится в описании к видео.
Главные роли в проекте исполнили актеры Сидни Мортон и Джордан Дин.
Отметим, что это не первая картина про герцогов Сассекских, которую снимает телеканал Lifetime. Фильм "Гарри и Меган: Побег из дворца" стал уже третьей кинолентой про знаменитую пару. Первый фильм называется "Королевский роман" – там идет речь об отношениях Гарри и Меган до брака. Вторая кинолента получила название "Королевская семья". В ней описывается жизнь герцогов Сассекских со всеми королевскими родственниками.
В комментариях к видео многие пользователи Instagram отметили, что они не будут смотреть очередной фильм о Гарри и Меган. У создателей проекта поинтересовались, зачем они продолжают снимать кино про герцогов Сассекских:
- Я точно не буду это смотреть. Извините, но зачем нам фильм об их жизни?
- О, нет. Так устала от них.
- Зачем об этом сняли фильм? Чистая эксплуатация. Не буду смотреть.
- Нет, спасибо.
Ранее мы рассказывали, есть ли шанс у Гарри и Меган помириться со всеми родственниками, а особенно – с Елизаветой II.
Полтора года назад принц Гарри и Меган Маркл из Великобритании уехали в Канаду, а затем перебрались на постоянное место жительства в США. Супруги купили дом в солнечном Лос-Анджелесе, отказались от королевских обязанностей и даже успели родить второго ребенка, живя в Штатах. Возможно, именно их дочь Лилибет поможет родственникам помириться и найти путь к взаимопониманию.