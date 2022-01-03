И так сойдет: знаменитости, которые в повседневной жизни ходят без маникюра (фото)

Знаменитые женщины, которые ходят без маникюра / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждая из нас понимает, что уход за ногтями в холодное время года очень сложен, но важен. Во-первых, нужно защищать руки от холода с помощью перчаток. Во-вторых, необходимо увлажнять кожу и кутикулу различными кремами и средствами. А что касается лака – так можно и без него. Сейчас знаменитости покажут, как это.

Несмотря на растущую востребованность в сфере красоты по-настоящему хороших мастеров ногтевого сервиса, большинство девушек предпочитают ходить со своими ногтями. Но мы не удивляемся, ведь среди звезд наблюдаем ту же тенденцию.

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ТОП-10 знаменитостей, которые ходят без маникюра

Эмили Ратаковски

Дженнифер Лопес

Риз Уизерспун

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Тина Кунаки

Приянка Чопра

Зои Салдана

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Ким Кардашьян

Аманда Сейфрид

Джессика Альба

Тайра Бэнкс

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