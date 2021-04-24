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Худшие из худших: что нужно знать об антипремии Золотая малина

24 апреля, 18:11

Инна Петрова

Антипремией за сомнительные достижения в сфере кино награждают ежегодно, накануне церемонии "Оскар"

В число номинантов на "Золотую малину-2021" попали такие звезды, как Роберт Дауни-младший, Адам Сэндлер, Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон. Худшим фильмом антипремии признали "Абсолютное доказательство", а в номинации "Худший сиквел" победила картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Далее в материале рассказываем интересные факты о "Золотой малине". А еще напоминаем, что в ночь с воскресенья на понедельник на телеканале "Украина" покажут церемонию награждения премией "Оскар-2021". Не пропустите начало в 01:30!

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Интересные факты о "Золотой малине"

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Ранее мы рассказывали что ждать от Оскара-2021: кто победит, must-see фильмы и почему Украина снова не номинирована.

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