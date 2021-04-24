Худшие из худших: что нужно знать об антипремии Золотая малина

В число номинантов на "Золотую малину-2021" попали такие звезды, как Роберт Дауни-младший, Адам Сэндлер, Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон. Худшим фильмом антипремии признали "Абсолютное доказательство", а в номинации "Худший сиквел" победила картина "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Далее в материале рассказываем интересные факты о "Золотой малине". А еще напоминаем, что в ночь с воскресенья на понедельник на телеканале "Украина" покажут церемонию награждения премией "Оскар-2021". Не пропустите начало в 01:30!

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Интересные факты о "Золотой малине"

Название премии происходит от одного из значений слова raspberry. На слэнге это значит "презрение".

Пластиковая статуэтка, которую вручают победителям, стоит 5 долларов.

В 2010 году Сандра Буллок получила и "Малину", и заветный "Оскар".

Среди актеров, ставших обладателями "Золотой малины", были Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис.

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В 2015 году "Золотую малину" получили президент США Джордж Буш-младший и госсекретарь Кондолиза Райс, а в 2019-м лауреатом антипремии стал Дональд Трамп.

Рекордсменом "Золотой малины" является комедия "Такие разные близнецы". В 2012 году она получила 10 антинаград.

Исполнитель ролей близнецов в "Такие разные близнецы" Адам Сэндлер получил "малину" как худший актер и как худшая актриса.

Ранее мы рассказывали что ждать от Оскара-2021: кто победит, must-see фильмы и почему Украина снова не номинирована.