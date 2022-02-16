Хотите тысячи лайков в Instagram? Эксперт показал 7 фотозон Буковеля для легендарных фото

Высокий сезон 2022 года в Буковеле продлится до 17 марта. Тысячи туристов из Украины и мира еще посетят горнолыжный курорт. Ни одна поездка не обойдется без атмосферных фото. Мы с турагентом Юлией Голиковой, расскажем о ТОП-7 локациях для фото, которые наберут тысячи лайков в Instagram. Устройте буковельский фототур и сделайте фотографии, которые будут конкурировать с блогерскими снимками.

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1 – этнопарк "Гуцул Ленд"

Комплекс "Гуцул Ленд", где есть контактный зоопарк под открытым небом, арт-галерея "Скрыня" и инсталляции, отражающие традиции и историю украинского народа, не обходят блогеры. Здесь побывали София Стужук, Саша Бо, Игорь Пустовит и другие. Ведь локации для эстетических фотографий на территории везде. Но среди десяток мест, отметим ТОП-3 для удачной фотосессии.

Первое – подвесной мост с лампочками, мерцающими ночью. Делайте фото, когда стемнеет, чтобы передать атмосферу сказочного места.

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Самые высокие качели Украины – это следующее место, где вы захотите сделать фото.

/ Фото: пресс-служба

Стилизованная платками стена в одной из избушек при этнопарке – следующая эстетическая локация. Кстати, туристы могут взять на выбор платок и задействовать его во время фотосессии, надев на себя.

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Вход в этнопарк платный: за билет для взрослого заплатите 250 гривен, дети до 6 лет проходят бесплатно, а льготный билет для ветеранов АТО или пенсионеров стоит 200 гривен.

2 – смотровая площадка возле ресторана Panorama Lounge 2

Туристы поднимаются к ресторану Panorama Lounge 2 не только ради вкусной еды, но и пейзажа. Одни наслаждаются им, сидя внутри заведения, потому что панорамные окна способствуют эстетическому фото.

Другие – остаются на площадке рядом с заведением и наблюдаются за природой Буковеля, ведь видны почти весь курорт.

3 – гора Довга в Буковеле

Гора Довга возвышается на 1371 метрах. Пешком сюда не дойти, даже если вы сильно любите фотографироваться для Instagram. На нее доберутся только лыжники и сноубордисты.

Почему здесь любят делать фото? Все просто: это самая высокая точка Буковеля с миловидной трассой для спуска. Сделайте фото на ней – получите немало комплиментов от друзей в социальных сетях.

4 – смотровая площадка Jägermeister

В 2021 году в Буковеле появилась новая любимая локация для фото – это смотровая площадка Jägermeister. Особенность места – подвесные качели, из которых видны горы Петрос и Говерла. Люди приходят сюда, чтобы протестировать лаундж-зону и насладиться видом. Сюда можно дойти ногами, а не только катаясь на лыжах или сноуборде.

5 – мост рядом с центральной ярмаркой в Буковеле

Туристы приезжают в Буковель не только со всей Украины, но и мира. Их отпуск не обходится без шопинга на местной ярмарке, рядом с которой есть инстаграмный мост. Он увешен лампочками, которые включают вечером, поэтому туристы после закупок не ленятся делать фото.

6 – буковельские чаны

Релакс в чанах – это не только об отдыхе, но и красивых фото. Туристы в Буковеле знают, что протестовать местный чан хотя бы раз во время отпуска – must do. Вы вернетесь после купания в чане не только с приятными воспоминаниями, но и эстетическими фотографиями. Главное – это не прогадать с чаном.

/ Фото: пресс-служба

7 – дорога от села Яблуниця до Буковеля

Путешественники привыкли делать дебютные фотографии по дороге в Буковель. Первые мысли у них появляются, когда они проезжают село Яблуниця. Туристы устраивают фотосессию посреди дороги на фоне красивой природы.

/ Фото: пресс-служба

Да, это эстетично, но и экстремально. Главное – быть внимательными во время фотосессии. Делайте фото, когда машин на трассе нет.

Узнайте также о запретах в Египте, которые нужно учесть туристам во время отдыха. Один из них вы игнорировали, потому что не знали об особенностях поведения местных.

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