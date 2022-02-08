Когда цены в Буковеле самые низкие? Турагент назвал период ценопада

Когда реально сэкономить на самом дорогом курорте Украины и почему туристы опасаются отдыхать в период ценопада – узнаете в статье

Горнолыжный курорт Буковель – это туристическая звезда среди зимних локаций для отдыха в Украине. Здесь бывают путешественники со всего мира, среди которых и известные люди. Например, президент Украины Владимир Зеленский, проживавший в самой дорогой гостинице Буковеля Radisson Blu Resort. Но зимний релакс со всеми активностями не сможет позволить себе украинец со среднестатистической зарплатой в 14 тыс. гривен. Ведь цены – шокируют!

Мы с турагентом Юлией Голиковой расскажем вам, когда цены на услуги в Буковеле самые низкие и когда стоит планировать отдых любителям зимнего вида спорта и туристам, желающим просто погулять. В течение 8 лет эксперт устраивает туры на горнолыжный курорт, поэтому знает тонкости планирования здешнего отдыха.

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Когда цены в Буковеле самые высокие?

Самые высокие ценники на услуги в Буковеле на протяжении зимних праздников. Праздничный сезон в этом году длился с 2 по 6 января. Туристы, которые приехали на Рождество, заплатили больше всего.

Нынешний высокий сезон в Буковеле стартовал 18 декабря и продлится до 17 марта. До пандемии он начинался примерно на неделю позже.

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Буковель №1 зимой для туристов / Фото: Unsplash

В течение этого периода цены на услуги не снижают. Поэтому мониторить Booking, чтобы выхватить более дешевый отель или купить Ski-пассы для катания, нет нужды. Такое счастье возможно только во время низкого сезона.

Тем не менее во время высокого сезона отдых обойдется дешевле, чем в несколько праздничных дней. Но самые низкие прайсы – осенью, весной и летом.

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Когда цены в Буковеле самые низкие?

Если хотите заплатить за буковельский отдых минимум, то не планируйте поездку на праздничный или высокий сезон. Поезжайте на курорт в апреле, когда стартует бархатный сезон и цены снижают.

А в марте начинается так называемый низкий сезон, когда цены, по сравнению с бархатным, все-таки немного выше.

Туристам в начале весны удается прокатиться на лыжах и сноубордах благодаря искусственному снегу на трассах. Эксперт рекомендует все же мониторить погоду, чтобы не разочароваться по приезде и устроить незабываемое катание.

/ Фото: freepik.com

В период бархатного сезона гостиницы снижают стоимость проживания до 40% либо устраивают акции – дарят гостям посещение спа. Если вы приедете в Буковель летом или весной на праздники, то не удивляйтесь, когда увидите заоблачную цену на отели. На майские праздники, на День Независимости и др. ценник на проживание так же высок, как в праздничный сезон.

Цены в ресторанах не снижают - спрос все 12 месяцев одинаков. Борщ в ресторане Filvarok, где видели Владимира Зеленского, дешевле, чем за 260 гривен, вы, к сожалению, не съедите.

Ski-пассы для катания туристам рекомендуют покупать за год до начала высокого сезона. Самые низкие ценники – в бархатный сезон. На официальном сайте курорта Буковель весной начинается продажа абонементов на 2023 год. Чем ближе к сезону икс, тем скидка меньше. Турагент отметила, что наибольшая скидка на Ski-пассы была весной – примерно 30%.

Что следует учесть туристам, которые хотят сэкономить?

Если вы едете на Буковель ради зимнего спорта, то не откладывайте отдых на декабрь или весну - погода может испортить ваши планы. Переплатите и запланируйте отпуск в период с середины января по середину февраля. Эксперт отметила, что в это время идеальные погодные условия для катания.

/ Фото: Unsplash

Людям, приезжающим на курорт ради прогулок и дегустации блюд в усадьбах, стоит ехать в начале весны. Толп туристов не будет, и можно сполна насладиться красотой природы Буковеля.

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