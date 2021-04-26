Хотите научиться дегустировать вино? Рассказываем, как это сделать

О табу во время питья и лайфхаках для удачной дегустации

Вас давно увлекает процесс дегустации, где десятки сомелье профессионально пробуют вино? И вы хотите научиться пить вино, но не знаете, как правильно это сделать? Мы с профессиональным сомелье Иваном Перчеклием научим вас, как правильно дегустировать этот напиток, чтобы почувствовать вкус на максимум. И, пожалуй, для этой "церемонии" не важно, какой сегодня день недели.

Что следует знать перед дегустацией?

О важности правильных бокалов. Не обязательно покупать десятки вариаций под отдельный сорт винограда. Приобретите один универсальный для домашних дегустаций. Он должен быть сужен изнутри, каплевидной формы и с объемом 300-350 мл. С такого лучше всего "открывается" вкус и аромат напитка.

О необходимости соблюдения температуры. Подавайте вино в правильной температуре, поскольку от нее зависит вкус напитка. Важно: учитывайте при дегустации погодные условия, которые влияют на напиток. Например, вино из винограда сорта пино нуар рекомендуют пить при 12 градусах. Но на практике следует подавать его на несколько градусов переохлажденным. Почему?

Представьте, во время дегустации температура воздуха 35 градусов и в процессе питья бокал нагревается – градусная норма повышается. Но это еще не все. Температура также меняется за счет прикосновений руки с бокалом. Держите только за ножку, а не за чашу для минимизации нагрева! Вывод соответствующий: если подадите напиток на несколько градусов переохлажденным, то сможете отсрочить процесс нагревания и дольше будете наслаждаться вином.

О табу для быстрой смены температуры напитка. Не используйте лед для охлаждения вина. Для чего вам лишняя вода в аристократическом напитке? Лучше перед питьем промыть бокалы под холодной струей, но идеальный вариант – подержать в холодильнике бутылку до дегустации.

Какие этапы дегустации?

1. Налейте вино в бокал.

Рекомендуется наливать вина в бокал не на максимум объема. Например, летом за один раз наполняйте не более 125 мл в бокал объемом 350 мл. Помните о температуре воздуха! Лучше меньше, но с повторным обновлением, чем за один раз заполнить весь объем и пить теплое вино, которое не раскрывает вкус.

Не повторяйте увиденное на гифке в реальной жизни!

2. Оцените цвет. А вы хотели сразу пить? Нет-нет!

Оценивать цвет вина необходимо в светлом помещении и на белом фоне. Воспользуйтесь листом бумаги, который идеально поможет увидеть спектр расцветок. Смотрите на напиток под углом 45 градусов на уровне глаз и белом фоне.

Лайфхак от сомелье: если лист не найдете, то подойдет белая рубашка одного из ваших друзей на дегустации. На ее фоне можно проанализировать цвет. Главное, чтобы не было темно в помещении и преобладал холодный свет.

Следует знать: по цвету можно определить ориентировочный возраст вина. По признакам "опытности" красное становится светлее, а белые и розовые вина – темнеют.

3. Почувствуйте аромат вина.

Перед взбалтыванием напитка несколько раз опустите нос в бокал и вдохните аромат. На этом этапе вы можете даже почувствовать погрешности винодела. Например, недозрелый виноград, который добавляет резкий запах.

К слову, первым ароматом профессиональные сомелье могут определить, из какого региона виноград и какая особенность выдержки вина.

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Следует знать: профессиональные сомелье употребляют во время дегустации слово "аромат" для бюджетных единиц, над изготовлением которых не заморачивались. А "букет" – это про варианты со "сложными" сочетаниями и особым процессом производства.

4. Взболтайте и почувствуйте аромат.

Далее вам нужно взболтать вино – сделать несколько оборотов бокалом. Затем закрываете глаза, и вдыхаете аромат заново. Ибо оно насыщается воздухом и раскрывает новую палитру приятных запахов. Обязательно обсудите с друзьями ваши впечатления на этом этапе, ведь каждый чувствует напиток по-своему.

Рекомендации: после угадывания запаха – обратите внимание на особенности изготовления вина и его палитру вкусов на сайте бренда. Проверьте, не солгало ли вам обоняние.

5. Попробуйте напиток.

Ну, наконец то, мысленно сказали вы, когда дошли до 5 этапа дегустации! Пейте не спеша, насладитесь каждой секундой и сконцентрируйтесь на вкусе: сначала сполосните ротовую полость напитком, чтобы вкусовые сосочки (расположенные на языке) почувствовали рецептуру напитка, и проглотите.

Следует знать: но этап проглатывания для профессиональных сомелье – редкость. Большинство выплевывает вино. Потому что представьте, выпить 10 бокалов вина за утро и не опьянеть – нереально. На домашних дегустациях рекомендуем проглатывать, чтобы насладиться вкусом по полной. Вы же не на работе, где вас ждет еще 15 бокалов, которые необходимо оценить и адекватно проанализировать !?

6. Поймите послевкусие.

После тестирования напитка обращайте внимание на послевкусие. Ведь каждое вино оставляет гастро впечатления, которыми хочется поделиться. Но они не всегда положительные! После дегустации ответьте себе на вопрос: а чем вас поразило вино, какие ноты чувствовалось больше, оправдало ваши ожидания? А попробуете еще раз?

Следует знать: на профессиональных дегустациях не употребляют выражение "невкусное вино", потому что таких не существует! Но среди миллиардного разнообразия на рынке есть те, которые не всем по вкусу, и это нормально. Сомелье акцентируют внимание на конкретных минусах и плюсах напитка во время процесса, что и вам рекомендуем.

Как выбрать закуску на домашнюю дегустацию?

Главное правило выбора закусок на домашние дегустации – отсутствие правил. Покупайте продукты, которые идеально балансируются с вином для вас. Сконцентрируйтесь на ощущениях и забудьте о том, что пишут в книгах. И помните: нет никакого правила – существуют только ваш вкус, который формируется с опытом.

Но есть рекомендации:

Сухие вина не закусывают сладким;

Пейте воду во время домашних дегустаций: после одного бокала вина – стакан воды;

Для белых и "легких" красных вин выбирайте воду без газа. К насыщенным и сладким вариантам – с газом, потому что он "утилизирует" послевкусие, оставшееся после предварительной дегустации.

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