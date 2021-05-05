Холостячка Злата Огневич умилила фото с мамой, которая больше похожа на старшую сестру

Героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала подписчикам о своей маме и поделилась семейными фото

Злата Огневич с мамой / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Холостячка" Злата Огневич, которая недавно показала свою настоящую прическу, поделилась редкими кадрами со своей мамой. Певица посвятила самому близкому человеку пост в Instagram.

Злата рассказала, что ее родители недавно переехали из Крыма и теперь живут недалеко от Киева. Сейчас артистка очень рада, что может часто навещать маму и папу.

Злата Огневич с мамой / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Моя мамуля Галочка. Или, как я её ласково называю: Галчонок, мамушик, мамита.Долгое время она жила в Крыму и только теперь, когда переехала с папой жить недалеко от Киева, я оценила: родители рядом- это кайф", – призналась главная героиня второго сезона "Холостячки".

Злата добавила, что очень счастлива видеть улыбку мамы, смеяться и снова ощущать себя ребенком.

Злата Огневич с мамой / Фото: instagram.com/zlata.ognevich Реклама

В Сети отметили, что Злата с мамой очень похожи. А некоторые добавили, что они смотрятся как сестры.

"Злата, у вас красивая молодая мама"

"Как вы похожи"

"Она больше похожа на старшую сестру"

Ранее мы делали подборку ярких нарядов Златы Огневич.