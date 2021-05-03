Холостячка Злата Огневич кардинально сменила имидж. Мы в восторге!

Певица показала свои настоящие волосы – они от природы вьются, так что Злата выглядит как героиня фильма "Кудряшка Сью"

Певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона шоу "Холостячка", показала свои натуральные волосы – как они выглядят без укладки. Оказывается, наша Злата та еще кудряшка Сью)

Исполнительница выложила несколько Instastories, где показала себя с кудрями. Она призналась, что с этой прической ее не узнали соседи.

Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

"Это мои натуральные волосы. Когда я их не выпрямляю, не укладываю, ничего с ними не делаю. Как думаете, может с ними походить немного?" – поделилась с подписчиками Огневич. Злата, полностью поддерживаем тебя в этом!

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Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

Напомним, что ранее Злата Огневич попала в скандал из-за платья и гимна Украины.