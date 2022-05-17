Help Mariupol, Azovstal now: Лилия Литковская показала коллекцию в Лондоне и призвала спасти украинцев

Украинская дизайнер призвала мир спасти героев с "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 16 мая, украинская дизайнер Лилия Литковская представила свою коллекцию в Лондоне. В финале шоу она вышла с плакатом, на котором было написано: Help Mariupol, Azovstal now (Спасите Мариуполь, Азовсталь прямо сейчас).

Так дизайнер хотела привлечь внимание публики к войне в Украине.

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Литковская вышла под песню Stefania группы Kalush Orchestra, победителей Евровидения-2022. Зал, в котором проходил показ, аплодировал стоя.

Видео с показа дизайнер опубликовала в своем официальном аккаунте в Instagram. На модном шоу многие не сдерживали слез, как и сама Лиля.

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В показе бренда LITKOVSKAYA в качестве моделей приняли участие украинские девушки.

Мы просим весь мир помочь спасти всех наших героев на заводе "Азовсталь" в Мариуполе! Вчера ночью с "Азовстали" эвакуировали первых 264 защитника – это огромное облегчение! Но еще многие остаются и сражаются в самых ужасных условиях — их надо спасать!, – написала Лилия в своем Instragram-аккаунте.

Лилия Литковская в финале собственного показа в Лондоне / Фото: Instagram/li_litkovskaya

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