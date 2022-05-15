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Все о костюмах победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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15 мая, 14:07
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Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем главного песенного конкурса Евровидения-2022. Гордость, слезы и радость – вот, что чувствовали все украинцы в мире в эту ночь
Буковинский кептар и гуцульский сердак - что носили Kalush Orchestra на Евровидении – 2022
Буковинский кептар и гуцульский сердак - что носили Kalush Orchestra на Евровидении – 2022 / Фото: Getty Images

Kalush Orchestra одержали победу на Евровидении-2022, получив рекордные 631 балла от международного жюри и зрителей. Энергия, харизма и самобытные костюмы с традиционными народными деталями стали неотъемлемой частью выступления артистов.

Многотысячный зал в Турине приветствовал овациями стоя Kalush Orchestra – группу, которая была названа в честь родного города ее лидера Олега Псюка – Калуш в Ивано-Франковской области.

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Главной темой номера стали материнство, Украина и безудержная энергия. Хит Stefania посвящен маме Олега Псюка.

Олег Псюк с мамой Стефанией
Олег Псюк с мамой Стефанией / Фото: kalush.official

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Основной месседж постановки – материнская любовь, которая возрождает вселенную и дарит жизнь, – рассказал Алексей Жембровский, режиссер-постановщик выступления Украины на Евровидении-2022 в Турине (компания "Friends Production"). – Мы взяли за основу масштабный образ матери: космической, которая дает жизнь всему на Земле, физической, рождающей и заботящейся о своих детях, духовной — защищающей, оберегающей и вдохновляющей, через исполнителей и символические элементы мы сплетаем многогранный живописный орнамент украинской души и транслируем энергию нашей Земли на весь мир. В постановке каждым звуком, символом, элементом мы показываем несокрушимую и цветущую силу духа нашего народа.

Kalush Orchestra на Евровидении – 2022
Kalush Orchestra на Евровидении – 2022 / Фото: Getty Images

На сцену в Турине музыканты Kalush Orchestra вышли в костюмах с элементами традиционной украинской одежды. Все костюмы были специально созданы для шоу.

Kalush Orchestra на Евровидении – 2022
Kalush Orchestra на Евровидении – 2022 / Фото: Getty Images

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Олег Псюк был одет в аутентичный праздничный кептар начала ХХ столетия с Буковины (Черновицкая область) и рубашку, стилизованную под вышиванку. На поясе у артиста был завязан платок. Акцентом образа стал знаковый элемент группы – розовая панама.

Олег Псюк на сцене Евровидения – 2022 в Турине
Олег Псюк на сцене Евровидения – 2022 в Турине / Фото: kalush.official

Для Тимофея Музычука (музыкант играет на сопилке) выбрали традиционный гуцульский костюм.

Именно так 100 лет назад одевались украинские гуцулы — одна из древнейших украинских этнических групп, проживающая в Карпатах, – рассказывает Алексей Жембровский. – В частности, одежда Тимофея присуща Верховинскому району Ивано-Франковской области (ныне поселок называется Верховина). До 1962 года поселок назывался Жабье. Иван Франко называл его гуцульской столицей.

Так, на Тимофее были надеты сердак – традиционная верхняя одежда, которую украшали вышивкой; и черес – кожаный мужской пояс.

Kalush Orchestra на Евровидении – 2022
Kalush Orchestra на Евровидении – 2022 / Фото: Getty Images

Интересным элементом костюмы бэк-вокалиста Саши стала традиционная для начала ХХ века коллекционная торба – тайстра. В таких аксессуарах украинцы носили люльку, закуски и выпивку.

Победители Евровидения – 2022 – украинцы Kalush Orchestra
Победители Евровидения – 2022 – украинцы Kalush Orchestra / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Вам будет интересно узнать о скрытом месседже нарядов 47-летней ведущей Евровидения-2022.

Читайте о том, как создавались костюмы для украинской группы Kalush Orchestra на сайте Vogue.ua.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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