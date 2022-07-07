Harper's Bazaar ушел с рынка РФ, но назначил россиянку на пост главного редактора в Италии. Выкрутились?

Дарья Веледеева - новый главный редактор итальянского Harper’s Bazaar / Фото: Коллаж: Сегодня
Французский бренд Dior пригласил украинскую художницу создать картины для своего кутюрного показа в Париже. Представители компании заявили, что им важно поддержать украинцев и показать миру наши традиции и творчество.
Пока Chanel отказываются продавать свои изделия россиянам, каждый день мы видим, как компании и бренды всячески пытаются обойти санкции.
Так, итальянское издание Harper’s Bazaar (Hearst Magazines International) выпускает печатную версию глянца. Главным редактором назначили Дарью Веледееву, которая до этого 13 лет занимала аналогичный пост в Harper’s Bazaar Россия.
Этот шаг идет вразрез с пониманием ситуации в мире. Дело в том, что издательство Hearst Magazines International приняло решение покинуть рынок РФ и прекратить выпуск Harper’s Bazaar в России, как ответ на санкции. Теперь же они назначают на пост главреда россиянку.
Конечно, мы не сомневаемся в профессионализме Дарьи Веледеевой. Но, нормально ли это? Мы призываем мир к тому, что все россияне без исключения должны нести ответственность за войну, развязанную их правительством. Ведь суть санкций именно в этом. Миллионы жителей РФ поддерживают этот ужас и отправляют своих родных и близких убивать украинцев. И пока одни россияне дерутся за сахар, другие получают престижную работу. Получается, в ЕС нашли способ определить "хороших россиян"?
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