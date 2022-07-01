Диван для кота за 290 тыс. грн и другие мелочи: Gucci показали, что богачи готовы купить для своих питомцев (фото)

Люксовые товары для животных впечатляют / Фото: Коллаж: Сегодня

Gucci выпустили новую коллекцию товаров для домашних животных. Над новой линейкой работал художник, фотограф и режиссер Макс Сидентопф. В нее вошли аксессуары как для кошек, так и для собак, выполненных в совершенном итальянском качестве.

Дизайнеры модного дома постарались, чтобы все предметы выглядели в эстетике Gucci и, конечно, были выполнены с самых дорогих материалов. На многих аксессуарах для котов и собак нарисованы вручную мотивы и логотипы. Владельцы питомцев найдут в коллекции поводки, тарелки, держатели для поводков, ошейники, сумки, керамические миски и чехлы Apple Air Tag, а также лежаки и одежду, среди которой футболки, поло, трикотажные костюмы и пальто.

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Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Цены на товары впечатляют. Так, мисочка для еды обойдется в 60 тыс. грн, а ее дорожный вариант – 145 тыс. грн, переноска для животного – 113 тыс. грн, поводки и ошейники по 12 тыс. грн, а за диванчик придется отдать ок. 290 тыс. грн.

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Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Цены на одежду стартуют от 7 тыс. грн.

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Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Неизвестно, как сами животные оценят такую роскошь, а вот их владельцам нужно потратиться.

В коллекцию Gucci Pet Collection 2022 года также включили и предметы одежды, изготовленные из переработанного хлопка. Желающие могут просмотреть полный список предметов на сайте Gucci.

Gucci Pet Collection 2022 / Фото: Gucci

Вам будет интересно узнать, что украинский дизайнер создаст коллекцию для Gucci.