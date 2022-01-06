Греть еду в микроволновке вредно – так ли это на самом деле

Греть еду в микроволновке не вредно, только не кладите пищу в металлическую или пластиковую посуду / Фото: unsplash.com
Пользоваться микроволновкой быстро и удобно, особенно когда в праздники нужно разогреть много еды на большую семью или угощать гостей. Но мы периодически слышим о вреде микроволновок. Так ли это – разбираемся вместе с Минздравом Украины.
Опасно ли излучение от микроволновки
Любой электрический прибор, в том числе и микроволновка, излучает микроволны. Это излучение такое же, как от радио или, например, электролампочек, которыми пользуется каждый.
Для жизни и здоровья людей такое излучение полностью безопасно, к тому же металлическая конструкция внутри самой микроволновки и сетка из металла на дверце печки создает дополнительную защиту и блокирует микроволны.
Во-вторых, электромагнитные волны от микроволновки проходят сквозь еду, в продуктах они не остаются и не разрушают их структуру. Потому любая еда после разогревания в микроволновке не содержит радиоактивных частиц.
Как греть еду в микроволновке правильно
Продукты, приготовленные методом жарки, варки, запеченные в духовке и разогретые потом на сковороде, и пища, приготовленная или разогретая в микроволновке, одинаковы. Главное отличие использования микроволновки в том, что благодаря высокой проницаемости микроволн нагревание блюд ускоряется.
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