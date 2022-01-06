Гріти їжу в мікрохвильовій печі шкідливо – чи так це насправді

Гріти їжу в мікрохвильовій печі не шкідливо, тільки не кладіть її в металевий або пластиковий посуд / Фото: unsplash.com

Користуватися мікрохвильовою піччю швидко і зручно, особливо коли у свята потрібно розігріти багато їжі на велику родину чи пригощати гостей. Але ми періодично чуємо про шкоду мікрохвильових печей: чи так це – розбираємось разом з МОЗ України

Чи небезпечне випромінювання від мікрохвильової печі

Будь-який електричний прилад, у тому числі мікрохвильова піч, випромінює мікрохвилі. Це випромінювання таке саме, як від радіо або, наприклад, електролампочок, якими користується кожен із нас.

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Тобто для життя та здоров'я людей таке випромінювання повністю безпечно , до того ж металева конструкція всередині самої мікрохвильової печі і сітка з металу на дверцятах пічки створює додатковий захист і блокує мікрохвилі.

Думка про те, що їжа, розігріта в мікрохвильовій печі, стає радіоактивною – це міф . По-перше, випромінювання радіоактивне та електромагнітні хвилі – це дві різні речі. І при роботі мікрохвильової печі не виділяються альфа, бета і гама промені – тобто іонізуючого (радіаційного) випромінювання не відбувається.

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Будь-яка їжа або напій після розігріву в мікрохвильовій печі не містить радіоактивних частинок / Фото: freepik.com

По-друге, електромагнітні хвилі від мікрохвильової печі проходять крізь їжу, у продуктах вони не залишаються і не руйнують їхню структуру. Тому будь-яка їжа після розігріву в мікрохвильовій печі не містить радіоактивних частинок.

Як гріти їжу в мікрохвильовій печі правильно

Продукти, приготовані методом смаження, варіння, запечені в духовці та розігріті потім на сковороді та їжа, приготовлена або розігріта в мікрохвильовій печі – однакові. Головна відмінність використання мікрохвильової печі в тому, що завдяки високій проникності мікрохвиль нагрівання страв прискорюється.

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Запечені в духовці страви та розігріті потім на сковороді та їжа, розігріта в мікрохвильовій печі – однакові за своїми цінностями / Фото: unsplash.com

Важливий момент – не кладіть їжу в металевий посуд (такий посуд може вибухнути), також не грійте їжу в контейнерах із пластику. Оскільки нагріваючись, пластик починає виділяти токсичні речовини, які можуть потрапити до продуктів.

Краще користуватися для розігріву їжі в мікрохвильовій печі скляним або керамічним посудом, без покриттів золотими чи срібними візерунками.

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