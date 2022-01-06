Гріти їжу в мікрохвильовій печі шкідливо – чи так це насправді

Гріти їжу в мікрохвильовій печі не шкідливо, тільки не кладіть її в металевий або пластиковий посуд / Фото: unsplash.com
Користуватися мікрохвильовою піччю швидко і зручно, особливо коли у свята потрібно розігріти багато їжі на велику родину чи пригощати гостей. Але ми періодично чуємо про шкоду мікрохвильових печей: чи так це – розбираємось разом з МОЗ України
Чи небезпечне випромінювання від мікрохвильової печі
Будь-який електричний прилад, у тому числі мікрохвильова піч, випромінює мікрохвилі. Це випромінювання таке саме, як від радіо або, наприклад, електролампочок, якими користується кожен із нас.
Тобто для життя та здоров'я людей таке випромінювання повністю безпечно , до того ж металева конструкція всередині самої мікрохвильової печі і сітка з металу на дверцятах пічки створює додатковий захист і блокує мікрохвилі.
По-друге, електромагнітні хвилі від мікрохвильової печі проходять крізь їжу, у продуктах вони не залишаються і не руйнують їхню структуру. Тому будь-яка їжа після розігріву в мікрохвильовій печі не містить радіоактивних частинок.
Як гріти їжу в мікрохвильовій печі правильно
Продукти, приготовані методом смаження, варіння, запечені в духовці та розігріті потім на сковороді та їжа, приготовлена або розігріта в мікрохвильовій печі – однакові. Головна відмінність використання мікрохвильової печі в тому, що завдяки високій проникності мікрохвиль нагрівання страв прискорюється.
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