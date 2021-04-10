Говорил, что думал: 10 искрометных цитат принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп был человеком с сильным характером, принципиальной позицией и отличным чувством юмора. Он прошел через сложное детство, но прожил долгую и счастливую жизнь, которую посвятил своей женщине.

Мы уже рассказывали историю любви принца Филиппа и Елизаветы II, а в этом материале собрали ТОП-10 цитат герцога о браке, Элтоне Джоне, России и другом. Уж кто, а муж Ее Величества за словом в карман не лез.

Принц Филипп / Фото: Getty Images

В 1967 году отвечая на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, Филипп сказал:

"Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи".

А это он сказал в Индии, когда папарацци упал с дерева, пытаясь снять королевскую семью:

"Я надеюсь, он сломал свою чертову шею".

Герцог шутил и о более жизненных вещах:

"Когда мужчина открывает дверь машины для жены, у него либо новая машина, либо новая жена".

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Однажды супруг королевы обратился к сэру Элтону Джону:

"О, так это вам принадлежит эта ужасная машина? Мы часто видим ее, когда едем в Виндзорский замок". Позже, во время выступления Элтона в Королевском варьете: "Хотел бы я, чтобы он выключил микрофон".

В ходе официального визита в Китай в 1986 году группе британских студентов принц Филипп сказал:

"Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми".

Принц Филипп / Фото: Getty Images

На вопрос журналиста о том, когда принц Чарльз унаследует престол, он сказал:

"Вы спрашиваете меня, собирается ли королева умирать?"

Детей Филипп не щадил. 13-летнему Эндрю Адамсу, который мечтал стать астронавтом, он заявил:

"Ты никогда не будешь летать на космическом корабле, ты слишком толстый для этого".

Принц Филипп / Фото: instagram.com/clarencehouse

А вот, что герцог говорил о королевской жизни:

"Люди думают, что здесь жесткая классовая система, но герцоги могут жениться и на девушках из хора. Некоторые даже женятся на американках".

На приеме в Букингемском дворце принц Филипп подошел к группе женщин-депутатов от правящей Лейбористской партии с фразой:

"Ага, а тут у нас, значит, уголок феминисток".

Накануне своего 90-летнего юбилея герцог Эдинбургский пошутил:

"Я уже начал разваливаться по частям".

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