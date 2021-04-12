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Готовим на карантине: рецепт воздушных марокканских блинов

12 апреля, 11:15

Ирина Маслова

Их жарят только с одной стороны и называют – "1000 пузырьков"

Если вы думали, что блины выпекают только у нас, то нет. Блины есть даже в Африке. В нашем случае в этом материале будем говорить о марокканских блинах, которые называются багрир. Их особенность в том, что выпекаются они только с одной стороны и отличаются наличием сотни пузырьков в текстуре. Вы пока не достигли совершенства в выпекании традиционных блинов – здесь собраны самые распространенные ошибки этого процесса. А если вы считаете себя мастером выпечки, то делитесь своими рецептами со всей страной и выигрывайте призы.

Фото: instagram.com/simplydeliciousdishes/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, кроме разрыхлителя блендером или миксером.
  2. Добавить разрыхлитель, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы дрожжи активизировались.
  3. Спустя 30 минут еще раз перемешать все миксером на протяжении 1 минуты.
  4. Смазать маслом сковороду, хорошо разогреть.
  5. Поместить небольшое количество жидкого теста (как и для любого блина) на раскаленную сковороду, слегка разровнять и оставить блин, пока он не высохнет. Тесто должно начать пузыриться.
  6. Как только блин перестанет быть влажным (это займет около минуты), марокканский блин готов.

Чтобы марокканские блины получились, важно учесть:

Здесь узнаете, что нужно делать, если ваши блины получаются толстыми.

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