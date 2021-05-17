Горячие разрезы, кристаллы и летящие ткани: ТОП-10 лучших платьев с Мисс Вселенной-2020

Образы 69-го международного конкурса красоты, от которых невозможно оторвать глаз

/ Фото: Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник мы узнали имя новой "Мисс Вселенной". Корону за 5 млн. долларов, шестизначную зарплату и возможность путешествовать бесплатно получила Андреа Меза из Мексики.

И хотя 26-летняя красотка затмила конкуренток на интервью с жюри, ее вечерний образ сложно назвать самым запоминающимся. Просто потому, что роскошных было уж очень много. Судите сами! Лучшие платья с "Мисс Вселенной-2020" уже в нашей подборке.

Главным трендом на сцене престижного конкурса красоты стали "голые" наряды, усыпанные кристаллами. Очень соблазнительный продемонстрировала "Мисс Пуэрто-Рико" Эстефания Сото.

Эстефания Сото, "Мисс Пуэрто-Рико" / Фото: Getty Images

Еще один пример — от Яник Масеты, "Мисс Перу".

Яник Масета, "Мисс Перу" / Фото: Getty Images

Участница от Ямайки, Микель Уильямс, сделала ставку на более объемный декор — камни и вышивку из страз. Смотрится великолепно!

Микель Уильямс, "Мисс Ямайка" / Фото: Getty Images

С кроем претендентки "Мисс Вселенной" практически не экспериментировали. Поэтому "Мисс Чехии" Кларе Варвушковой удалось выделиться за счет пышных рукавов из органзы.

Клара Ваврушкова, "Мисс Чехия" / Фото: instagram.com/klara_vavruskova

Без ярких красок на сцене тоже не обошлось. На смелый желто-зеленый цвет решилась Ауши Харуми Тотиги, "Мисс Япония".

Аиша Харуми Тотиги, "Мисс Япония" / Фото: instagram.com/aishatochigi

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"Мисс Тайланд" Аманда Обдам выбрала платье в оттенках голубого с высоким разрезом.

Аманда Обдам, "Мисс Тайланд" / Фото: instagram.com/amanda.obdam

Ивонн Касканте, представительница от Коста-Рики, появилась в наряде, напомнившем платье нашей "Мисс Украины" Елизаветы Ястремской.

Ивонн Касканте, "Мисс Коста-Рика" / Фото: Getty Images

Образ украинки все же отличался сочетанием фактур и ассиметричным верхом.

Елизавета Ястремская, "Мисс Украина" / Фото: пресс-служба

"Мисс Франция" Амандин Пети объединила сразу несколько трендов, которые демонстрировали ее конкурентки. Полупрозрачные ткани, спущенные рукава и много блеска.

Амандин Пети, "Мисс Франция" / Фото: instagram.com/amandinepetitoff

Лаконично и элегантно — так можно описать выход "Мисс ЮАР" Наташи Джуберт.

Наташа Джуберт, "Мисс ЮАР" / Фото: instagram.com/natasha_joubert

Напомним, что участница из Мьянмы потеряла нацкостюм, но эмигранты прислали ей одежду.