Горячие разрезы, кристаллы и летящие ткани: ТОП-10 лучших платьев с Мисс Вселенной-2020

/ Фото: Getty Images
В ночь с воскресенья на понедельник мы узнали имя новой "Мисс Вселенной". Корону за 5 млн. долларов, шестизначную зарплату и возможность путешествовать бесплатно получила Андреа Меза из Мексики.
И хотя 26-летняя красотка затмила конкуренток на интервью с жюри, ее вечерний образ сложно назвать самым запоминающимся. Просто потому, что роскошных было уж очень много. Судите сами! Лучшие платья с "Мисс Вселенной-2020" уже в нашей подборке.
Главным трендом на сцене престижного конкурса красоты стали "голые" наряды, усыпанные кристаллами. Очень соблазнительный продемонстрировала "Мисс Пуэрто-Рико" Эстефания Сото.
Эстефания Сото, "Мисс Пуэрто-Рико" / Фото: Getty Images
Еще один пример — от Яник Масеты, "Мисс Перу".
Яник Масета, "Мисс Перу" / Фото: Getty Images
Участница от Ямайки, Микель Уильямс, сделала ставку на более объемный декор — камни и вышивку из страз. Смотрится великолепно!
Микель Уильямс, "Мисс Ямайка" / Фото: Getty Images
С кроем претендентки "Мисс Вселенной" практически не экспериментировали. Поэтому "Мисс Чехии" Кларе Варвушковой удалось выделиться за счет пышных рукавов из органзы.
Клара Ваврушкова, "Мисс Чехия" / Фото: instagram.com/klara_vavruskova
Без ярких красок на сцене тоже не обошлось. На смелый желто-зеленый цвет решилась Ауши Харуми Тотиги, "Мисс Япония".
Аиша Харуми Тотиги, "Мисс Япония" / Фото: instagram.com/aishatochigi
"Мисс Тайланд" Аманда Обдам выбрала платье в оттенках голубого с высоким разрезом.
Аманда Обдам, "Мисс Тайланд" / Фото: instagram.com/amanda.obdam
Ивонн Касканте, представительница от Коста-Рики, появилась в наряде, напомнившем платье нашей "Мисс Украины" Елизаветы Ястремской.
Ивонн Касканте, "Мисс Коста-Рика" / Фото: Getty Images
Образ украинки все же отличался сочетанием фактур и ассиметричным верхом.
Елизавета Ястремская, "Мисс Украина" / Фото: пресс-служба
"Мисс Франция" Амандин Пети объединила сразу несколько трендов, которые демонстрировали ее конкурентки. Полупрозрачные ткани, спущенные рукава и много блеска.
Амандин Пети, "Мисс Франция" / Фото: instagram.com/amandinepetitoff
Лаконично и элегантно — так можно описать выход "Мисс ЮАР" Наташи Джуберт.
Наташа Джуберт, "Мисс ЮАР" / Фото: instagram.com/natasha_joubert
Напомним, что участница из Мьянмы потеряла нацкостюм, но эмигранты прислали ей одежду.
Новости на эту же тему:Все выходы украинки Ястремской на Мисс Вселенная-2020: фото и видео На конкурсе Мисс Вселенная-2020 победила участница из Мексики Девочки не привыкли к такому: украинка Ястремская — о изнурительных репетициях на Мисс Вселенная Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео) Битва образов: украинка Елизавета Ястремская появилась на Мисс Вселенной в платье, как у Шарлиз Терон