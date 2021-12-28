Горячие и полезные – какие пряности или специи нужны нам зимой

Пряности и специи нужны нам зимой, чтобы поддержать пищеварение и согреться в холода / Фото: Коллаж: Сегодня

Специи, так в обиходе мы привыкли называть пряности и приправы, как никогда хороши для поддержания здоровья в зимний период. Какие именно пряности должны быть в вашем рационе и для чего – рассказала доктор тибетской медицины, физиотерапевт, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Елена Беляева / Фото: пресс-служба

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Зачем есть специи и пряности зимой?

Гвоздика, пахучий тмин и другие пряности пришли в нашу кухню с Востока, а в народную медицину – из тибетской и аюрведической медицины. Это либо сушеные, либо свежие части, плоды или другим способом обработанные части растений. И необязательно острые.

В зимнее время для поддержания здоровья подойдут согревающие по своим свойствам пряности, они не только "согреют" и придадут вкус напитками и блюдам. Специи помогут пище лучше перевариваться, особенно способствуют пряности усваиванию мясных блюд, бобовых.

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Лучше всего добавлять специи в обеденные блюда, ведь в это время выделяется больше всего пищеварительных ферментов. Тогда специи еще быстрее помогут организму справиться с сытной, калорийной пищей, которую мы чаще едим в холодное время года.

Какие именно специи для зимы выбрать?

Одна из топовых зимних пряностей – имбирь: его сырые или переработанные корневища используют в национальных кухнях многих стран мира. Что проще всего сделать из имбиря зимой? Имбирный отвар, отличный напиток для поддержания сил. Но пить его можно, если нет аллергии на имбирь или острых воспалительных процессов в органах пищеварения.

Имбирный отвар с медом и лимоном – отличный напиток для поддержания сил зимой / Фото: freepik.com

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Готовить просто, очищенный корень имбиря нарезать соломкой, залить водой, добавить корицу и кардамон и прокипятить на небольшом огне в течение 10 минут. Процедить сквозь сито, остудить, добавить мед и лимон. Экспресс-вариант – натереть имбирь на терке и залить кипятком.

Номер один из списка зимних пряностей – это кардамон, поскольку он усиливает пищеварение. В кардамоне много пищевых волокон, витамина С, калия, железа, магния, цинка. Эта специя помогает снизить вред от окислительного стресса, снижает количество вредного холестерина. А еще кардамон способствует похудению, поскольку стимулирует выработку желчи и ускоряет метаболизм, в итоге расщепление жиров происходит интенсивнее.

Номер один из списка зимних пряностей – это кардамон, поскольку он усиливает пищеварение / Фото: freepik.com

Не игнорируйте в зимнем рационе зиру (кумин), она также стимулирует пищеварительную систему, помогает снизить вздутие живота и метеоризм.

Тмин, особенно черный, также используют для улучшения пищеварения: эта пряность оказывает послабляющее действие, усиливает выделение желчи.

Полезен зимой и кориандр, это растение больше известно, как кинза: но кориандром называют семена, а кинзой – листья растения. Кинза хороша для салатов, а семечки кориандра способствуют лучшей выработке пищеварительных ферментов, оттоку желчи. А еще кориандр обладает противовоспалительными свойствами.

Также для зимы подходят гвоздика (особенно ее любят класть в глинтвейн), мускатный орех, черный перец, чеснок, укроп. Мускатные орехи берите целые и измельчайте сами, на терке, в кофемолке или специальной ручной мельнице.

Помните, что специи могут вызывать аллергию, переносимость некоторых из них – очень индивидуальна, та же гвоздика вообще не рекомендована детям и беременным. Поэтому если сомневаетесь, то употребление той или иной специи лучше обсудить со своим семейным врачом.

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