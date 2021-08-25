Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Телец: готовьтесь к переменам в личной жизни

Телец / Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет сентябрь 2021 для знака Телец ? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на начало осени для представителей этого знака. Читайте гороскоп на сентябрь 2021 для Тельца.

Работа

Работа / Фото: Unsplash

Вопросы работы и карьеры в сентябре 2021 отойдут у Тельцов на второй план, уступая место более важным делам – здоровью и чувственной сфере. А потому возможные проблемы на работе вас будут волновать куда меньше, чем пропущенные занятия по фитнесу.

Финансы

Финансы / Фото: Unsplash

Ощутимую поддержку в финансовой сфере Тельцы получат за счет привлеченного капитала . Это могут быть кредиты, займы или просто дружеская спонсорская помощь. Так что серьезных проблем в начале осени не предвидится. Но не забывайте про режим экономии.

Здоровье

Самочувствие / Фото: Unsplash

Есть вероятность, что вас заинтересует восточная практика : йога и медитация. Это благотворно отразится на вашей нервной системе и самоуспокоении. Также будет полезно заняться плаванием, если вы до сих пор не уделяли телу должного внимания.

Любовь

Свидание / Фото: Unsplash

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В сентябре звезды предсказывают Тельцам смену семейного положения , причем как в сторону заключения брака, так и в сторону развода. А вот развитие новых любовных отношений, возможно, потребует от вас еще и смены места жительства.

Отдых

Путешествие / Фото: Unsplash

Постарайтесь воспользоваться теплыми деньками, которые еще будут в начале сентября, и отправиться в путешествие – пусть недалекое и непродолжительное, но интересное. Эта поездка надолго зарядит вас впечатлениями, и вы прекрасно проведете время.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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