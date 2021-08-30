Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Лев: вас ждет очень насыщенный месяц!

Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Лев / Фото: скриншот

Какие астрологические предсказания ждут представителей знака Льва в сентябре 2021? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2021 для знака Лев.

Работа

Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Лев / Фото: Unsplash

Вас ждет очень насыщенный месяц, когда новые проекты поваляться один за другим и будут очень даже перспективными. Не стоит браться за все и сразу, сломя голову – можете не потянуть, но взять паузу, чтобы выбрать для себя лучшее, все же стоит. Принимая решение, прислушивайтесь к своей интуиции.

Финансы

Практикуйте умеренность во всем / Фото: freepik.com

Принимая правильные решения в работе, вы будете приумножать свой доход и уже к средине месяца сможете даже позволить себе дорогую покупку, о которой давно мечтали. Но деньги все же любят счет, поэтому транжирить их не стоит.

Здоровье

Здоровый сон важен для ощущения счастья / Фото: Pexels

В начале месяца вы можете слегка захандрить и быть унылым таким человеком, у которого нет ни сил, ни желания что-либо делать. Как следствие, вы можете начать и чувствовать себя неважно. Поэтому не стоит вешать нос, а лучше взять себя в руки и начать заниматься спортом, упорядочить свой сон и не переедать. Это необходимый минимум, чтобы чувствовать себя хорошо.

Любовь

Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Лев / Фото: Unsplash

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Одиноких Львов ждет супер активный сентябрь в плане романтики, ухаживаний, знаков внимания и любви в целом. Принимайте то, что вам дают с благодарностью, но все же руководствуйтесь своими желаниями. Если что-то неприятно или вызывает дискомфорт – говорите об этом человеку, не боясь его обидеть. У тех Львов, кто в паре, все будет стабильно хорошо.

Отдых

Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Лев / Фото: Unsplash

Лето позади, но бархатный сезон никто не отменял. Найдите время для отдыха в хорошей компании и желательно на берегу моря. Это здорово поможет проветрить голову и переключиться на новый рабочий режим.

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