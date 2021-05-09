Гороскоп на сегодня 9 мая для всех знаков зодиака: Стрельцы, не утоните в слезах умиления

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Астрологи дали прогноз на воскресенье, 9 мая 2021 года. Это самый настоящий выходной, каким он и должен быть. В меру ленивый, в меру сумбурный и еще немножко романтичный.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Овна
В этот выходной Овнам стоит сбежать от всех будничных вопросов. Звезды советуют полностью отдаться творческому процессу. Возьмите в руки фотокамеру или краски. Такое времяпровождение сделает вас намного счастливее.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Тельца
Организуйте активное времяпровождение для себя и родных. Свежий воздух, приятные эмоции и новые впечатления наполнят вас энергией и позитивом на неделю вперед. Только обязательно оденьтесь по погоде, чтобы не простудиться.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Близнецов
Не стоит никого слушать, кроме себя. Задумайтесь, как бы вам хотелось провести этот выходной? Ваши желания – это ваш ориентир, а мысли бывают материальными. Так что этот день зависит полностью от вас – как захотите, так все и пойдет.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Рака
Сегодня вам выпадет удачный шанс познакомиться с неординарным человеком. Эта встреча может оказаться знаковой и повлиять не только на сегодняшний день, но и на всю жизнь. Главное – не бойтесь показать свои истинные стороны и качества.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Льва
Этот выходной – отличный повод, чтобы организовать романтическое времяпровождение себе и любимому человеку. Вы не заметили, что давно не уделяли должного времени друг другу? Пора восполнить этот пробел в личной жизни.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Девы
Этот период не подходит для серьезных перемен в жизни. Лучше оставить все, как есть, занять выжидательную позицию и набираться сил. Вы еще успеете и поругаться, и помириться с партнером, а пока просто плывите по течению – куда оно вас вынесет.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Весов
Если вы организуете интересный выходной и посвятите его семье, то почувствуете признательность от окружающих. Все давно ждали вашей инициативы, так что не разочаруйте родных, побудьте сегодня волшебником, исполняющим желания.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Скорпиона
Звезды советуют вам найти занятие, которое принесет спокойствие и релакс. Шумные собрания и выяснения отношений не для вас, они быстро утомят и отберут остаток сил. Постарайтесь перестать обвинять в своих недочетах других людей.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Стрельца
На вас нахлынут приятные воспоминания – то ли в виде перелистывания старых альбомов, то ли в качестве реальных людей, с которыми давно не общались. День подходит для упорядочивания мыслей и раскладывания вещей по местам.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Козерога
Этот день с уверенностью подпадает под определение настоящего выходного. Наконец-то можно никуда не торопиться и провести его в праздной лени. Причем вы все успеете – и поваляться, и пообщаться, и сделать все запланированные на сегодня дела.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Водолея
День отлично подходит для обновления окружающего пространства. Не бойтесь расставаться с тем, что изжило себя. К вам все относятся благожелательно, так что неприятностей ждать неоткуда. Вот только не злоупотребляйте алкоголем.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 9 мая 2021 года, для Рыб
Вряд ли вы сможете отдохнуть так, как вам бы того хотелось. Все время будут возникать какие-то мелкие вопросы, требующие решения здесь и сейчас. Если действительно хотите от всего отключиться – сделайте это буквально и выключите телефон.
Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:
Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.