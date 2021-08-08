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Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков зодиака: Рыбы, позаботьтесь о себе!

8 августа, 06:50

Анна Ковпак

Астрологический прогноз на 8 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 8 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 8 августа 2021 года. Вас ждет насыщенный день, хоть и не всегда только положительными делами и новостями. Но нос вешать нельзя, а вот в руки себя взять нужно!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Овна

Не все сегодня будет идти по плану, но не вешайте нос. Правило "все, что не делается – к лучшему" сработает и все обязательно будет хорошо. Звезды вам обещают!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Тельца

Легко сегодня можете планировать самые разнообразные дела, ведь звезды вам сулят успешный успех. Можете прислушиваться к советам только проверенных и компетентных людей, но мотивации и опыта у вас и самих будет хватать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Близнецов

Гармония, взаимопонимание и неимоверная нежность сегодня будут вас просто окрылять. Наслаждайтесь друг другом и перестаньте наконец постоянно пялиться в телефон. Вечер важно провести вне стен дома, но в камерной обстановке.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Рака

Будьте сегодня осторожнее с новыми знакомствами и подозрительными людьми. Вам не нужны прихлебатели, которые тянутся к вам за энергией. Длительные поездки и путешествия лучше перенести на другой день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Льва

Любые встречи и контакты лучше перенести на другой день, когда вы будете чувствовать себя хорошо. А сегодня займитесь собой, своим здоровьем. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие, и не поднимайте тяжести.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Девы

Вы можете попасть в плохую компанию или просто не сможете найти решение какой-то проблемы. Постарайтесь проявить мудрость и такт в общении с окружающими, и вы непременно получите это же в ответ.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Весов

Не принимайте близко к сердцу то, что вам сегодня будет сказано в сердцах. Лучше концентрируйте свое внимание на позитиве и приятных моментах. А вечер обязательно проведите с семьей и любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Скорпиона

Вас ждет довольно напряженный день, который даже может стать опасным для вашего здоровья. Но если вы не будете слишком много времени тратить на ерунду, а сконцентрируетесь на главном, выделите для себя приоритеты, то со всем справитесь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Стрельца

День идеально подходит для решения любых задач и для достижения самых невероятных целей. Вы просто постарайтесь правильно расставить приоритеты, и паззл сам сложится. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Козерога

Лучшее время, чтобы заняться делами, которые касаются вашего здоровья. Причем как физического, так и психического. Настройтесь на правильный лад – вам нужны положительные эмоции! Звезды рекомендуют противостоять соблазнам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Водолея

Любые ваши планы могут оказаться под угрозой разрушения, но не стоит воспринимать все с грустью. Постарайтесь сконцентрироваться на важном и максимально загрузить себя работой, чтобы не поддаваться дурным мыслям. Вечер лучше проведите дома с семьей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2021 года, для Рыб

Сегодня все, что вас окружает, будет оказывать на вас воздействие, поэтому присмотритесь к знакам вокруг вас. Лучшим вашим решением станет заняться благоустройством дома и укреплением семьи. Позаботьтесь о себе!

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Источник: Сегодня

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