Гороскоп на сегодня 7 октября для всех знаков зодиака: Стрельцы, меньше жалуйтесь на жизнь

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 7 октября 2021 года. День после новолуния благоприятен для выжидания и накопления сил на новые свершения, а вот действовать пока рано.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Овна

Сделайте себе подарок, ведь вы его заслужили. Вот только поощрения ни от кого не дождетесь. Зато можете выдохнуть с облегчением, потому что тучи миновали и все неприятности и суета остались позади.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Тельца

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Проявите хладнокровие и не показывайте свое волнение. Заключая какую-либо сделку сегодня, вы выиграете больше, чем рассчитывали. Рано или поздно все тайное становится явным. И вам это будет только на руку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Близнецов

Если не возьметесь за ум, то голос сердца заглушит здравый голос рассудка. Подумайте, готовы ли вы жить с последствиями таких решений и советов. Иногда нужно уметь проигрывать, и сегодня именно такой день.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Рака

Если вы не будете болтать лишнего, а проявите мудрость, то сможете узнать секреты ваших коллег или оппонентов. Только не нужно ни с кем делиться этой конфиденциальной информацией. Она вам самим еще пригодится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Льва

Сегодня вам необходимо весь день быть на связи. Ни на что не отвлекайтесь и ни от кого не скрывайтесь, иначе рискуете пропустить то, чего так долго ждали. Вечером посвятите время самоанализу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Девы

Сегодня ваш язык – ваш враг. Следите за своими словами и не хвастайтесь зря, потому что вскоре вам придется отвечать за каждое свое слово. Если чувствуете напряженность в коллективе – переведите все в шутку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Весов

Вам придется вернуться к каким-то старым нерешенным вопросам. Надев на себя маску равнодушия или надменности, вы отпугнете не только врагов, но и доброжелателей, которые могут быть вам полезны. Так что улыбайтесь почаще.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Скорпиона

Этот день может оказаться важным поворотным моментом в вашей жизни. Не топчитесь на месте, беритесь за решение глобальных вопросов, а второстепенные задания перепоручите кому-то из коллег или партнеров.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Стрельца

У вас накопилась масса работы, а времени на нее, как всегда, недостаточно. Не стоит жаловаться на жизнь, лучше сражайтесь за интересы, тем более что у вас появятся, помимо своих, еще и чужие. Только не вздумайте халтурить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Козерога

Вряд ли коллеги дождутся от вас сегодня продуктивности. Этот день больше подходит для размышлений и философствования, а не для активных действий. А вот к вечеру вас, скорее всего, будет ожидать приятный сюрприз.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Водолея

Вы рискуете натворить немало глупостей, если выпустите на волю свою энергию. Прежде чем что-то сказать, хорошенько подумайте. А еще лучше – прислушайтесь к своей интуиции. Она подскажет, как действовать в этот раз.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Рыб

Начало дня будет монотонным и скучным. Зато ближе к вечеру вам откроется практически любая дверь. И вы повеселитесь от души. Постарайтесь обходить стороной технику, потому что она вас сегодня не слушается.

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