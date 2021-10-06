Гороскоп на сегодня 6 октября для всех знаков зодиака: Скорпионы, вы кому-то перешли дорогу

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 6 октября 2021 года. День новолуния отлично подходит для примирения, всепрощения и планирования новых дел, но не для активных действий.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Овна

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Вы сегодня получите даже больше, чем ожидали. Можете не жадничать и с кем-нибудь поделиться, чтобы добро не пропадало. Не откладывайте ничего на потом, сделайте все, что от вас требуется, а дальше будет другая работа.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Тельца

Не превращайте свою жизнь в рутину. Возьмите тайм-аут и подумайте, на что вы можете повлиять, а в чем вы бессильны. Также определитесь, к чему вы идете – тогда будет понятнее, с чего начать. Не упускайте свой шанс.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Близнецов

Вам необходимо время для завершения важных дел. Не позволяйте себя отвлекать по мелочам. Служебный роман может вам навредить. Если вас угораздило влететь в такую ситуацию, то держите все в секрете, не болтайте много.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Рака

Не тратьте время на то, что вы никак не сможете изменить или предотвратить. И не ищите крайних – во всем, что с вами происходит, виновны, прежде всего, вы сами. Значит, вам и отвечать за то, что происходит сегодня.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Льва

Постарайтесь отложить все дела, которые требуют точности и скрупулезности в расчетах. Вам придется общаться с человеком, который вас явно раздражает. Ваши чувства могут затмить разум, так что держите их под контролем.

Дева (22 августа – 5 октября)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Девы

Примите окружающий мир таким, какой он есть. Не стоит сопротивляться и воевать – вы только потеряете силы и время. Лучше грамотно подстроиться под ситуацию и просчитать события на несколько ходов вперед.

Весы (5 октября – 25 октября)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Весов

Многие серьезные последствия сегодняшнего дня будут зависеть от того, насколько вы способны принять правильное решение. Но не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями. И тогда этот день запомнится надолго.

Скорпион (25 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня будьте готовы к сюрпризам. А вот приятными они будут или же наоборот – зависит от ваших недавних действий и расставленных приоритетов. Постарайтесь вспомнить, чем вы не так давно занимались и с кем общались.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Стрельца

Ваши финансы оставляют желать лучшего. А потому прежде чем транжирить, подумайте, насколько вам сейчас важны новые растраты или вы можете немного потерпеть. Старайтесь обойтись своим умом, не обращаясь за поддержкой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Козерога

Вас ждет насыщенный событиями и эмоциями день. Вам сегодня предстоит защищать того, кто явно сильнее вас. Но этот человек не останется в долгу. Постарайтесь набраться сил перед ответственным этапом в жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Водолея

То, что кажется вам проблемой, на самом деле – временные трудности, преодоление которых будет вам под силу и даже в радость. Потому что без таких проявлений жизнь была бы скучной. Не скупитесь на комплименты окружающим.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2021 года, для Рыб

Сегодня вам предстоит испытать новые ощущения. День обещает быть ярким и незабываемым, но на всякий случай запаситесь успокоительным. Если не обойдется без эмоций, вечер постарайтесь провести в спокойной обстановке.

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