Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Астрологи дали прогноз на среду, 5 мая 2021 года. День будет насыщенным, но не тяжелым, а, наоборот, эмоциональным. Наслаждайтесь жизнью и ищите прекрасное в мелочах.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Овна
Перестаньте много думать и переходите к действиям. Когда появляется много свободного времени, в голову лезут дурные мысли – нужно занять себя работой или спортом.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Тельца
Ваша жизнь обретет новые краски, и, возможно, их привнесет в вашу жизнь новый человек. Будьте открыты для позитива, счастья, и они накроют вас с головой. Вечер будет насыщен общением и нежностью.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Близнецов
Не стоит сегодня слишком много говорить и тем более давать советы другим людям. Занимайтесь собой, саморазвитием и самосовершенствованием. Все внимание – на себя, и будет вам счастье.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Рака
Следите за своим настроением и психоэмоциональным состоянием, если не хотите разругаться со своими родственниками. Они сегодня будут очень активны, поэтому рискуют перейти все границы дозволенного. Отстаивайте свое мнение!
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Льва
Ваша скрупулезность и настойчивость приведут вас к успеху. Только не путайте их с занудством – оно только вызовет раздражение окружающих. А вот вечером можете пускаться во все тяжкие, вы это заслужили.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Девы
День любви, романтики, обнимашек и приятных сюрпризов. Может сложиться впечатление, что 14 февраля вернулось, но нет – к счастью, сейчас теплее, и возможностей устроить романтическое свидание еще больше. Не тупите!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Весов
Вам срочно нужны: массаж, спа или просто поваляться перед телевизором без малейших обязательств. Если сконцентрироваться на рабочих вопросах не можете – берите выходной, не насилуйте себя.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Скорпиона
Вы уже напланировали для себя важных и срочных дел – пора приступать к их реализации. И звезды намекают, что это касается не только рабочих дел, но и личных. Не будьте занудой и сделайте сюрприз любимому человеку.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Стрельца
Старайтесь меньше говорить и больше делать, наблюдайте и реализуйте то, что запланировали. Главное, что вам сегодня нужно – хорошее настроение и отличное самочувствие!
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Козерога
Жизнь требует от вас усилий. Если надоело одно и то же – делайте что-то новое, изучайте, пробуйте. Звезды дают вам пинка!
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Водолея
Сегодняшний день будет бомбой, пушкой, хлопушкой, ведь вам все по плечу. Не стойте на месте, двигайтесь к намеченным целям. Вам нужно завоевывать больше пространства!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2021 года, для Рыб
Не идите на поводу у людей, которые пытаются выехать за ваш счет. Не поддакивайте, не помогайте, не направляйте людей, которые вам неприятны. Будьте собой, говорите правду и просто научитесь думать в первую очередь о себе.
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