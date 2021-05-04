Гороскоп на сегодня 4 мая для всех знаков зодиака: Близнецы, доверьтесь интуиции!

Астрологический прогноз на 4 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на вторник, 4 мая 2021 года. День может быть немного нервным, но вы постарайтесь держать себя в руках. Вечером устройте себе отвязную вечеринку.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Овна

Вас ждет сегодня день обдумываний, мыслительных процессов и созидания. Прислушивайтесь к себе и своим желаниям, а на замечания и советы других людей не обращайте внимание. Особенно, касательно денег!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Тельца

Встречи с друзьями или новые знакомства могут принести в вашу жизнь дискомфорт. Научитесь выстраивать личные границы и не принимайте серьезных решения в любовных вопросах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам важно быть смелее, активнее и целеустремленнее. Постарайтесь реализовать свои творческие порывы и получите отменный результат. Доверяйте своей интуиции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Рака

Плохое настроение может стать следствием плохого самочувствия. Берегите себя, следите за своим настроением и не забывайте отдыхать. Вечер в обнимку с любимым человеком станет идеальным завершением дня.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Льва

Ваша рассеянность и невнимательность к деталям может привести к некрасивой ситуации. Во второй половине дня можете спокойно выдохнуть и наслаждаться жизнью в компании друзей и любимого человека.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Девы

Чистый четверг уже прошел, но для вас все продолжается. Избавляйтесь от хлама, расчищайте территорию и мысли в голове. Звезды советуют проявить твердость в отстаивании своих взглядов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Весов

Сегодня вы будете чувствовать себя раздраженным, немного злым и даже обиженным. Не стоит экспериментировать и пытаться сделать все и даже больше. Уделите время себе, своим желаниям, мыслям и мечтам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Скорпиона

Способность анализировать и планировать приведут вас к успеху и направят на путь истинный. Доверяйте интуиции и не ленитесь. Личная жизнь потребует от вас внимания.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Стрельца

Ваша интуиция взяла сегодня выходной, поэтому старайтесь больше времени проводить за анализом и наблюдениями. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Козерога

Сегодняшний день обязательно необходимо посвятить размышлениям, а во второй половине дня уже переходите к действиям. Звезды советуют быть внимательными и осторожными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Водолея

Вы будете на коне и сможете покорять мир своими подвигами. Ваши творческие способности, сексуальная энергия и интуиция просто взлетят в космос. Не растратьте свои силы, а лучше аккумулируйте для чего то прекрасного.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2021 года, для Рыб

Постарайтесь сегодня противостояние соблазнам и искушениям, чтобы избежать обмана, злости и плохих последствий. Занимайтесь сегодня только самыми важными и неотложными делами. Откажитесь от шумных вечеринок, уединение – лучшее, что может с вами случится.

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Видео: Сегодня

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