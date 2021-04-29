Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Астрологи дали прогноз на четверг, 29 апреля 2021 года. День может быть нелегким и даже немного нервным, но вы постарайтесь держать себя в руках. Радуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным, и этот четверг станет лучшим днем на этой неделе! А если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Овна
День обещает быть насыщенным и активным. Вам для этого понадобятся силы и немного терпения. Интересы детей потребуют от вас внимания и личного участия – не отказывайте им в этом.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Тельца
Кому везет в картах, а Тельцам – в любви. Купидон с самого утра готов подогревать ваши чувства и соединять сердца. Сможете в этот четверг взять и осуществить свою мечту!
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Близнецов
Сегодняшний день не получится проспать, как бы вам ни хотелось. От вас потребуется выдержка, стойкость и напористость. Может подфартить в осуществлении сокровенных желаний.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Рака
День не будет слишком активным, потому что вы сами будете в упадке. Постарайтесь меньше нервничать, если хотите сохранить остатки здравого смысла и энергии. Могут появится проблемы, которые потребуют от вас быстрого решения.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Льва
Сегодня на первый план выйдут дела рабочие и вы сможете решить любой вопрос. Но главное, что необходимо сделать, – постараться не отвлекаться на личные переживания и дела, ведь это будет мешать вам сосредоточиться.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Девы
Идеальное время, чтобы спланировать свой отдых, рабочие вопросы и все правильно распределить. Смело стройте планы в любой плоскости, которая вас интересует – политика, бизнес или творчество. Все будет иметь успех, если вы структурированно подойдете к решению дел.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Весов
Если не будете держать себя в руках, то очень быстро потратите много денег, которые потом будет очень сложно заработать. Старайтесь контролировать сегодня не только себя, но и свои мысли – это поможет избежать выгорания.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Скорпиона
Самое главное, что нужно сделать, – правильно распланировать свое время как минимум на сегодня, а в идеале – на следующую неделю. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут плохо отразиться на здоровье – вам нужен отдых.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Стрельца
У вас появится возможность показать окружающим свою уникальную способность улавливать все происходящее. Но ваша гиперработоспособность не поможет вам справиться с делами личными. Старайтесь меньше нервничать.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Козерога
День идеально подходит для тех, кто пытается стать самостоятельным, независимым и свободолюбивым. Все будет получаться, как только вы начнете делать то, что хотите, и то, что любите. Старайтесь не поддаваться панике.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Водолея
День получится напряженным и не исключено бремя новых домашних хлопот. Но не стоит отчаиваться, просто научитесь легче ко всему относиться. Но только не к деньгам – тут нужны азы финансовой грамотности!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня
Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Рыб
Вы можете попасть в неловкую ситуацию, которая привнесет негатив в вашу жизнь. Вам придется отстаивать свои взгляды и защищать интересы. Это поможет вам стать увереннее в себе, а от этого и счастливее. Вам понравится ваша независимость!
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